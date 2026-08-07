Saiba quais celulares Android e iOS perderão acesso ao WhatsApp nos próximos meses
Aplicativo de mensagem da Meta não será mais compatível com modelos mais antigos
O WhatsApp deixará de funcionar em celulares Android e iOS mais antigos nos próximos meses. A mudança ocorre com uma atualização da Meta, empresa responsável pelo aplicativo, nos requisitos mínimos de compatibilidade da plataforma.
No
sistema Android, a partir de 8 de setembro, apenas os aparelhos Android 6 ou posterior poderão utilizar o WhatsApp. Em versões de sistema anteriores, o aplicativo não será mais compatível.
Já o sistema iOS, dos celulares iPhones da Apple, sofrerá restrições a partir do dia 30 de novembro, quando apenas versões com iOS 15.5 ou posterior terão compatibilidade com o aplicativo.
Para continuar utilizando o aplicativo, será preciso atualizar o sistema operacional do celular ou transferir a conta para um novo aparelho com suporte para o aplicativo.
O usuário de um aparelho com sistema operacional incompatível com o WhatsApp segundo as novas regras será notificado no próprio aplicativo sobre o fim do suporte e também receberá lembretes de solicitações de atualização do sistema.
Em sua Central de Ajuda, o WhatsApp explica como determina a compatibilidade dos aparelhos: “Todos os anos, analisamos quais são os dispositivos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários. É possível que esses dispositivos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp.”
Como verificar a versão do seu aparelho?
Em celulares Android, entre nas Configurações, acesse a opção “Sobre o telefone” e depois “Informações do software” ou “Versão do Android”.
Em celulares iOS (iPhones), entre nos Ajustes, acesse “Geral”, depois “Sobre” e verifique em “Versão do iOS”.