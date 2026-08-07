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Tecnologia

Saiba quais celulares Android e iOS perderão acesso ao WhatsApp nos próximos meses

Aplicativo de mensagem da Meta não será mais compatível com modelos mais antigos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 11h34 | Atualizado em 7 ago 2026, 11h53
Tela de celular com ícones de aplicativos, destacando o WhatsApp verde com um balão vermelho indicando 2 notificações. Ao lado, ícones do Snapchat amarelo e Facebook azul, com nomes dos apps visíveis
Aplicativo do WhatsApp (stockcam/Getty Images)
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O WhatsApp deixará de funcionar em celulares Android e iOS mais antigos nos próximos meses. A mudança ocorre com uma atualização da Meta, empresa responsável pelo aplicativo, nos requisitos mínimos de compatibilidade da plataforma.

No

sistema Android, a partir de 8 de setembro, apenas os aparelhos Android 6 ou posterior poderão utilizar o WhatsApp. Em versões de sistema anteriores, o aplicativo não será mais compatível.

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Já o sistema iOS, dos celulares iPhones da Apple, sofrerá restrições a partir do dia 30 de novembro, quando apenas versões com iOS 15.5 ou posterior terão compatibilidade com o aplicativo.

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Para continuar utilizando o aplicativo, será preciso atualizar o sistema operacional do celular ou transferir a conta para um novo aparelho com suporte para o aplicativo.

O usuário de um aparelho com sistema operacional incompatível com o WhatsApp segundo as novas regras será notificado no próprio aplicativo sobre o fim do suporte e também receberá lembretes de solicitações de atualização do sistema. 

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Em sua Central de Ajuda, o WhatsApp explica como determina a compatibilidade dos aparelhos: “Todos os anos, analisamos quais são os dispositivos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários. É possível que esses dispositivos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp.”

Como verificar a versão do seu aparelho?

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Em celulares Android, entre nas Configurações, acesse a opção “Sobre o telefone” e depois “Informações do software” ou “Versão do Android”.

Em celulares iOS (iPhones), entre nos Ajustes, acesse “Geral”, depois “Sobre” e verifique em “Versão do iOS”.

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