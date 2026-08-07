Saiba quais celulares Android e iOS perderão acesso ao WhatsApp nos próximos meses

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O WhatsApp deixará de funcionar em celulares Android e iOS mais antigos nos próximos meses. A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, atualizou os requisitos mínimos de compatibilidade. Usuários com Android 6 ou anterior e iOS 15.5 ou anterior perderão o suporte em setembro e novembro, respectivamente. É preciso atualizar o sistema ou trocar de aparelho.

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O WhatsApp deixará de funcionar em celulares Android e iOS mais antigos nos próximos meses. A mudança ocorre com uma atualização da Meta, empresa responsável pelo aplicativo, nos requisitos mínimos de compatibilidade da plataforma.

No

sistema Android, a partir de 8 de setembro, apenas os aparelhos Android 6 ou posterior poderão utilizar o WhatsApp. Em versões de sistema anteriores, o aplicativo não será mais compatível.

Já o sistema iOS, dos celulares iPhones da Apple, sofrerá restrições a partir do dia 30 de novembro, quando apenas versões com iOS 15.5 ou posterior terão compatibilidade com o aplicativo.

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Para continuar utilizando o aplicativo, será preciso atualizar o sistema operacional do celular ou transferir a conta para um novo aparelho com suporte para o aplicativo.

O usuário de um aparelho com sistema operacional incompatível com o WhatsApp segundo as novas regras será notificado no próprio aplicativo sobre o fim do suporte e também receberá lembretes de solicitações de atualização do sistema.

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Em sua Central de Ajuda, o WhatsApp explica como determina a compatibilidade dos aparelhos: “Todos os anos, analisamos quais são os dispositivos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários. É possível que esses dispositivos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp.”

Como verificar a versão do seu aparelho?

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Em celulares Android, entre nas Configurações, acesse a opção “Sobre o telefone” e depois “Informações do software” ou “Versão do Android”.

Em celulares iOS (iPhones), entre nos Ajustes, acesse “Geral”, depois “Sobre” e verifique em “Versão do iOS”.