Quer dar uma volta no espaço? Prepare-se para gastar US$ 450 mil

Se o seu sonho sempre foi dar uma volta na órbita da Terra, saiba que já é possível comprar uma passagem para um passeio desses. A Virgin Galactic, de sir Richard Branson, uma das pioneiras em entrar no segmento de turismo espacial, abriu a venda para o público geral nesta quarta-feira. Os preços começam em US$ 450 mil, e é preciso fazer um depósito de US$ 150 mil. Dá para reservar um único assento, um par deles ou o voo inteiro.

Cada passeio terá duração de 90 minutos e partirá do Novo México, nos Estados Unidos. O valor da passagem inclui acomodações para os dias de treinamento. A empresa garante “vários minutos” de ausência de gravidade e uma vista espetacular da Terra. Os voos comerciais começarão no final de 2022 e a Virgin Galactic espera levar ao menos mil clientes neste ano.

Na última década, a empresa vendeu passagens para cerca de 600 pessoas, que reservaram assentos em voos futuros. Branson foi pioneiro na corrida do turismo espacial, levando outras cinco pessoas para o primeiro voo comercial na órbita terrestre, em julho do ano passado. Jeff Bezos, da Blue Origin, também já fez um breve passeio espacial a bordo de sua nave.

Além da abertura da venda dos ingressos, a Virgin Galactic também substituiu o antigo logo, um close da íris de Branson, por um novo, em preto e roxo, com o contorno de sua espaçonave

As novidades empolgaram o mercado. As ações da empresa, que haviam despencado quase 80% nos últimos 12 meses por conta do atraso no início da operação comercial, subiram 32% nesta quarta-feira e chegaram a ser negociadas por US$ 10,74.