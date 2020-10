A cada ano que se passa, as redes sociais se tornam uma ferramenta mais importante para políticos, seja em tentativas de se promover ou como forma de se aproximar do público. Mais do que isso, as mídias se tornaram também campo de batalha fértil para quem gosta de discutir política.

Tendo isso em vista, um levantamento feito nos Estados Unidos buscou revelar quem usa mais o Twitter: os apoiadores de Donald Trump ou de Joe Biden. De acordo com o estudo, apenas 10% dos usuários adultos do Twitter norte-americano produzem 92% de todas as postagens. Dentre eles, embora os adeptos da direita costumem ter a fama de utilizar mais as redes sociais, a pesquisa mostrou que 69% dos adultos são democratas.

A pesquisa apontou ainda que há grandes diferenças na forma como um indivíduo pró-Trump e um pró-Biden recorrem às mídias sociais, para além da frequência de posts. Por exemplo, a pesquisa mostrou que 10% dos democratas mais ativos produzem quase duas vezes mais tuítes do que os 10% republicanos.

Além disso, as contas seguidas variam de acordo com a inclinação política do usuário. Dessa forma, o ex-presidente Barack Obama é seguido por 42% dos democratas e 12% dos republicanos, enquanto o atual chefe de Estado Donald Trump é seguido por 33% dos republicanos e apenas 13% dos democratas.

Outra constatação da pesquisa é o fato de que os democratas que possuem uma conta na rede social costumam ser mais jovens e mais liberais do que aqueles que não têm Twitter. Por outro lado, os republicanos tuiteiros são tão conservadores quanto os demais, apesar de, na média, também serem mais novos. No site, os democratas também são mais populares: em média, possuem 32 seguidores, enquanto suas contrapartes de direita são seguidos por 21 contas.