Quem é o jovem que segue os jatos de Elon Musk e de oligarcas russos

Um estudante universitário de 19 anos ficou famoso ao monitorar – e divulgar na internet – os vôos dos jatos de bilionários como Elon Musk, o poderoso dono da SpaceX, e Jeff Bezos, da Amazon. Em sintonia com as consequências da Guerra na Ucrânia, Jack Sweeney criou uma nova conta no Twitter para seguir os vôos dos aviões dos oligarcas russos.

Sweeney, que estuda na Flórida, consegue enganar os bloqueios da FAA, a agência federal de aviação americana, para monitorar os vôos e publicar seus movimentos em tempo real. Os funcionários do governo tentam pará-lo faz muito tempo. Musk ofereceu 5 mil dólares a quem conseguisse derrubar a conta, mas o rapaz fez uma contraoferta e pediu 50 mil dólares, mais um carro ao empresário. A conversa não evoluiu.

Sua nova conta, Russian Oligarch Jets começou a funcionar no domingo e está com mais de 150 mil seguidores. Os mapas mostram que os oligarcas tentam fugir das sanções e do confisco de suas aeronaves colocando-as em países neutros.

Leonard Blavatnik’s Jet N600EB Took off near Liberia, Guanacaste, CR. pic.twitter.com/i9d5Mtahr2 — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 3, 2022 Continua após a publicidade

Além do bilionário russo Roman Abramovich, o presidente russo Vladimir Putin e integrantes da cúpula do governo também são seguidos pelo jovem. Nesta quinta, um jato de Leonard Blavatnik decolou da Liberia. E um Ilyushin do governo russo poucou perto de Moscou.

RSD073 Landed near Moscow, Moscow Oblast, RU. Apx. flt. time 4 Hours : 37 Mins. pic.twitter.com/V3NkjmDQQL — Russian VIP & Putin Jets (@PutinJet) March 3, 2022