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Quanto a SpaceX de Elon Musk quer desembolsar para comprar startup de programação com IA

A empresa, Cursor, tem uma avaliação de 60 bilhões de dólares ou 304 bilhões de reais na conversão mais recente

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h02
Elon Musk, de jaqueta de couro preta, fala em evento da Nasdaq, com o logo SpaceX e uma imagem de Marte ao fundo, e pessoas diversas assistindo
Elon Musk participa por vídeo da cerimônia de abertura de capital da SpaceX na Nasdaq, em Nova York, na maior oferta pública inicial de ações da história. (Getty/Getty Images)
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A SpaceX, empresa de Elon Musk, informou nesta terça-feira, 16,  à comissão reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos que comprará a startup de programação com inteligência artificial Cursor, com uma avaliação de 60 bilhões de dólares (304 bilhões de reais). Em documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), a SpaceX afirma esperar que a operação, realizada integralmente em ações, seja concluída no terceiro trimestre deste ano e que a Cursor se torne uma subsidiária.

As duas empresas anunciaram uma parceria em abril que incluía uma cláusula sobre a possibilidade de compra.

A Cursor, fundada em 2022 e com sede em São Francisco, é especializada na criação, com inteligência artificial, de código de software, especialmente para uso corporativo. A combinação do software e da experiência em produto da Cursor com o supercomputador de treinamento de IA “Colossus” da SpaceX permitirá à empresa “construir os modelos mais úteis do mundo”, afirmaram as empresas em abril.

O anúncio da compra ocorre após a SpaceX arrecadar um recorde de 86 bilhões de dólares em sua oferta pública de ações na sexta-feira, o que tornou Musk o primeiro trilionário do mundo.

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Após dois dias de forte alta no preço de suas ações, a SpaceX encerrou a sessão de segunda-feira com uma avaliação superior a 2,5 trilhões de dólares. Isso a coloca entre as seis maiores empresas do mundo, atrás da Amazon.

(Com AFP)

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