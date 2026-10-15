Preço para reparo do iPhone Duo pode ultrapassar valor de outros aparelhos da marca
Reparos do iPhone Duo vão dos 400 reais até os 16 mil, maior que os valores de alguns modelos da linha mais nova de iPhones
A Apple atualizou nesta semana o preço de reparo para seus aparelhos recém-lançados no Brasil. Para os futuros usuários do iPhone Duo (aparelho com pré-venda que inicia amanhã, 16), o preço para resolver alguns problemas técnicos pode ultrapassar o valor completo de outros iPhones da empresa, como os também novos iPhones 18 Pro e Pro Max.
O iPhone Duo é o primeiro smartphone dobrável da Apple, e chega em um mercado já recheado de telefones dobráveis. Assim como todos os aparelhos de formato similar, a aparição de vincos no vidro dobrável da tela é um problema recorrente. No início de setembro, a gigante da maçã revelou que usuários com a cobertura AppleCare nos Estados Unidos poderiam trocar a tela por apenas US$ 19.
Os valores dos reparos vão de R$ 409 (para “danos na camada de cobertura”) até R$ 16.499 (para “outros danos”). O valor mais alto, de mais de 16 mil reais, é igual ao dos modelos de iPhone 18 Pro e 18 Pro Max com 1 TB de memória interna. As versões com 512 GB e 256 GB da linha mais nova de iPhones chegam a ser mais baratas que o conserto de “outros danos”.
No caso do Brasil, a cobertura AppleCare não está disponível para iPhones, mas existem estabelecimentos autorizados a realizar os reparos nos dispositivos da empresa. Apesar dos valores altos (e similares aos telefones da empresa), eles não são fixos. A Apple explica que os preços são estimativas do valor dos reparos, mas que o aparelho precisa ser avaliado para ter um preço final.
Veja abaixo os valores estimados para os principais reparos no iPhone Duo
Danos na camada de cobertura – R$ 409
Danos no vidro traseiro – R$ 1.719
Serviço na bateria – R$ 1.839
Danos na câmera traseira – R$ 2.099
Danos na tela externa – R$ 3.329
Danos na tela externa e no vidro traseiro – R$ 4.449
Danos na tela interna (dobrável) – R$ 10.989
Outros danos – R$ 16.499