Preço para reparo do iPhone Duo pode ultrapassar valor de outros aparelhos da marca

A Apple atualizou nesta semana o preço de reparo para seus aparelhos recém-lançados no Brasil. Para os futuros usuários do iPhone Duo (aparelho com pré-venda que inicia amanhã, 16), o preço para resolver alguns problemas técnicos pode ultrapassar o valor completo de outros iPhones da empresa, como os também novos iPhones 18 Pro e Pro Max.

O iPhone Duo é o primeiro smartphone dobrável da Apple, e chega em um mercado já recheado de telefones dobráveis. Assim como todos os aparelhos de formato similar, a aparição de vincos no vidro dobrável da tela é um problema recorrente. No início de setembro, a gigante da maçã revelou que usuários com a cobertura AppleCare nos Estados Unidos poderiam trocar a tela por apenas US$ 19.

Os valores dos reparos vão de R$ 409 (para “danos na camada de cobertura”) até R$ 16.499 (para “outros danos”). O valor mais alto, de mais de 16 mil reais, é igual ao dos modelos de iPhone 18 Pro e 18 Pro Max com 1 TB de memória interna. As versões com 512 GB e 256 GB da linha mais nova de iPhones chegam a ser mais baratas que o conserto de “outros danos”.

No caso do Brasil, a cobertura AppleCare não está disponível para iPhones, mas existem estabelecimentos autorizados a realizar os reparos nos dispositivos da empresa. Apesar dos valores altos (e similares aos telefones da empresa), eles não são fixos. A Apple explica que os preços são estimativas do valor dos reparos, mas que o aparelho precisa ser avaliado para ter um preço final.

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Veja abaixo os valores estimados para os principais reparos no iPhone Duo

Danos na camada de cobertura – R$ 409

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Danos no vidro traseiro – R$ 1.719

Serviço na bateria – R$ 1.839

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Danos na câmera traseira – R$ 2.099

Danos na tela externa – R$ 3.329

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Danos na tela externa e no vidro traseiro – R$ 4.449

Danos na tela interna (dobrável) – R$ 10.989

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Outros danos – R$ 16.499