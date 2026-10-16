Preço, data e mais: tudo o que se sabe sobre o Roadster, primeiro carro ‘voador’ da Tesla
Elon Musk apresentou o modelo nesta quinta-feira
CEO da Tesla, Elon Musk apresentou o que descreveu como um carro “voador” durante a transmissão ao vivo de um evento da SpaceX nesta quinta-feira, 15. De acordo com o empresário, o Roadster começará a ser produzido em 2028, e estará disponível para venda — mas com limitações.
Durante a demonstração, transmitida pela conta da Tesla no X, o carro foi lançado em alta velocidade a partir de uma rampa íngreme, e pousou sobre as rodas. Equipado com propulsores de ar “de altíssima pressão”, o modelo é descrito por ele como exemplo de colaboração entre “as melhores empresas” de veículos e aeroespacial do mundo, referindo-se à Tesla e SpaceX, ambas de sua propriedade.
Qual é o preço do Roadster?
Até o momento, o preço final de venda do carro não foi divulgado. No site da Tesla, no entanto, é possível reservar um modelo Roadster “Performance” com um depósito prévio de 50 mil dólares, enquanto a versão “Thrust”, com propulsores aprimorados, exige o pagamento adiantado de 250 mil dólares.
Em 2017, quando foi anunciado, o preço estimado de entrada do veículo era de 200 mil dólares, pouco mais de 1 milhão de reais na cotação atual. O valor, no entanto, deve ser maior.
O Roadster poderá andar nas ruas?
De acordo com Musk, a produção do carro “voador” começará em 2028. No site da Tesla, já é possível reservar um modelo Roadster “Performance” ou um modelo “Thrust”, com propulsores aprimorados, mas o preço final de venda não foi divulgado.
O empresário assumiu que o modelo não é “um veículo ideal em termos de segurança”, mas garantiu que. mesmo assim, o veículo “será um carro de verdade, que estará nas vias”. “Não tenho certeza se será permitido em todas as jurisdições, mas será um automóvel que poderá ser adquirido”, afirmou.
O pioneiro americano da aviação Glenn Curtiss iniciou o desenvolvimento do primeiro protótipo de carro voador em 1917. No entanto, os projetos bem-sucedidos passaram a ser considerados seriamente apenas nos últimos anos, graças ao desenvolvimento de motores elétricos e baterias de alto desempenho — o próprio Roadster era aguardada há pelo menos nove anos.
Mesmo assim, desafios técnicos e regulatórios têm impedido a decolagem do setor. Isso, no entanto, não parece ser problema para o biolionário. “Os veículos voadores são reais”, disse Musk durante o evento. Ele acrescentou que o “sucesso não está garantido” nesse modelo, mas “provavelmente vai funcionar”.
(Com AFP)