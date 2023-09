Pesquisa: maioria das empresas no Brasil temem se tornar irrelevantes

Uma pesquisa para medir o grau de maturidade das empresas brasileiras em relação à inovação tecnológica mostrou que a maior parte delas teme se tornar irrelevante em três a cinco anos. O levantamento, intitulado Innovation Index, foi encomendada pela Dell Technologies e contou com o apoio da Vanson Bourne. Os pesquisadores ouviram 6.600 líderes de negócios e TI em 45 países — 300 deles apenas no Brasil.

Quase todas as organizações no país (97%) reconhecem a importância de usar novas tecnologias para serem mais inovadoras – o índice fica bem acima da média global, de 86%. Em um retrato mais aproximado, as empresas mais inovadoras são 2,6 vezes mais propensas a ter um crescimento acelerado (acima de 15% ao ano), são 3,2 vezes menos impactadas por escassez de mão de obra e estão 1,8 vezes mais preparadas para lidar com cenários econômicos desafiadores.

Além disso, 49% dos líderes das áreas de TI e de negócios afirmam que as pessoas deixam suas empresas porque não conseguem inovar tanto quanto esperavam. Por outro lado, só 43% baseiam seus processos de inovação em dados e 46% acreditam que suas organizações não têm tecnologias avançadas e temem ficar atrás da concorrência.

Com base nas respostas, as empresas foram classificadas em cinco categorias: Líderes, Adotantes, Avaliadores, Seguidores ou Retardatários. No Brasil, 5% foram colocadas na ponta da pirâmide — com uma estratégia de inovação e preparadas para enfrentar desafios conjunturais e continuar crescendo. Considerando que a média global na faixa é de apenas 2%, pode-se dizer que o cenário é alvissareiro. Por outro lado, 42% se encaixaram na categoria de Avaliadores, que buscam construir um planejamento para acelerarem a inovação.

O estudo mostra ainda que as cinco principais tecnologias para catalisar as inovações nas empresas são: multicloud, edge computing (computação de borda), infraestrutura de dados moderna, segurança cibernética e aquelas que permitem trabalhar de qualquer local. Por outro lado, a complexidade dos ambientes de TI cria uma série de barreiras para a inovação, muitas delas envolvendo custos, segurança de dados e infraestrutura.

Em nota, Diego Puerta, presidente da Dell Technologies Brasil, diz que a inovação é um fator decisivo para o sucesso das organizações. “E a única forma de acelerar essa jornada é a partir dos investimentos em pessoas, tecnologias e processos que suportem os planos e ações inovadoras”, completou.

