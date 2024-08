Perfil de Beatriz Souza no Instagram explode após medalha de ouro

A judoca brasileira Beatriz Souza, ganhadora da primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada de Paris, é também um fenômeno da tecnologia. Como outros atletas que concorrem nos jogos, ela viu o seu número de seguidores nas redes sociais se multiplicar em progressão geométrica. Logo após a conquista, o perfil dela no Instagram, que contava com cerca de 150 mil pessoas, chegou em meio milhão em menos de meia hora.

“Mulherada, pretos e pretas do mundo todo, acreditem”, disse ela, na zona mista, ao saber dos números. “É possível.” Um dos propulsores desse movimento foi a Cazé TV, que está transmitindo as competições pelo YouTube. A emissora virtual está fazendo mutirão para seguirem as páginas de todos os atletas. A ideia é ampliar a visibilidade e facilitar patrocínios para os brasileiros.

Como Beatriz conquistou o ouro?

A vitória foi desenhada logo nos primeiros 30 segundos de luta, quando a brasileira conseguiu um wazari ao derrubar a israelense, em meio a uma tentativa de aplicar um o-soto-gari – varrida por fora da perna da adversária, empurrando-a contra o pé. Com a queda da israelense, a brasileira abriu a pontuação.

Continua após a publicidade Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Souza (@_beatrizsouzaar)

Continua após a publicidade

Com duas advertências por falta de iniciativa, o combate continuou com a israelense quase aplicando um golpe que poderia igualar o placar, mas Beatriz soube se desvencilhar, evitando tocar o solo com sua lateral ou as costas.

A brasileira, então, se manteve concentrada, administrando a vantagem, com a israelense já demonstrando cansaço. A vitória colocou o Brasil na 18ª posição no quadro geral, com uma medalha de ouro, três de prata e três de bronze.

(Com Agência Brasil)