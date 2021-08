Pedro Almodóvar alerta contra censura de algoritmos do Instagram

Pedro Almodóvar declarou vitória sobre o Instagram. Na verdade, o cineasta espanhol saiu vitorioso de uma disputa entre homem e máquina. Nos últimos dias, a rede social removeu da plataforma o pôster de seu filme mais recente, Madres Paralelas, que exibe o mamilo de uma mulher lactante, por contrariar regras que não permitem exposição de nudez. Após protestos dos seguidores de Almodóvar e de um movimento coletivo que seguiu republicando o cartaz, a subsidiária do Facebook se desculpou e voltou atrás após reconhecer o “contexto artístico” da imagem.

“Temos que estar vigilantes antes que as máquinas decidam o que podemos e o que não podemos fazer”, disse Almodóvar depois do ocorrido, em um comunicado publicado nas redes sociais pelo irmão do cineasta, o produtor Agustin Almodóvar. Nele, o diretor agradeceu a milhares de usuários do Instagram que continuaram a reenviar a imagem depois que ela foi removida. “Vocês conseguiram mobilizar as mentes por trás do algoritmo que decide o que é ou não obsceno e ofensivo, fizeram-nos recuar e permitir que o pôster circule livremente”, escreveu ele. “Não importa quantas informações o algoritmo possua, ele nunca terá coração ou bom senso.”

As regras que não permitem exibição de nudez no Facebook e no Instagram estimularam o movimento #FreetheNipple (#Mamiloslivres, no Brasil), que é usado por muitos artistas e celebridades para retratar mamilos. A proibição não se estende aos mamilos masculinos. Madres Paralelas, com Penélope Cruz, abrirá o Festival de Veneza em 1º de setembro. O filme conta a história de duas mulheres que engravidaram por acidente e se encontram na maternidade no dia de seus partos. Após a estreia no festival veneziano, estreia na Espanha e, em dezembro, nos EUA. Ainda não há previsão para o lançamento no Brasil.

Palabras de agradecimiento de P.Almodóvar ante la acogida del teaser póster de # MadresParalelas. pic.twitter.com/rsoxgKsvUU — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) August 12, 2021