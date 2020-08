Pandemia acelera a transformação digital e reconfigura a atuação de TI

O mundo está cada vez mais online. A transformação digital, que antes era apenas um futuro não muito distante, tornou-se realidade para muitas companhias. Para lidar com os desafios que surgiram durante a pandemia, segundo estudo da consultoria International Data Corporation (IDC), 62,8% das organizações brasileiras empregaram um modelo de trabalho dinâmico e reconfigurável; 52,4% conectaram organizações e indivíduos, independentemente de sua localização; 40% estão garantindo resiliência na infraestrutura digital e 38,7%, gerando confiança nos clientes.

Essa mudança acelerada trouxe à tona a complexidade dos processos de TI que necessitam de profissionais capacitados. Para atender a essas demandas de inteligência, infraestrutura e negócio de grandes empresas, há fornecedores de tecnologia que oferecem equipes para realizar esses serviços especializados. A Oi Soluções, provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo, possui em seu portfólio o Serviços Profissionais, que é um conjunto de ofertas de consultoria, desenvolvimento e operação de projetos customizados de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para empresas, públicas ou privadas e de todos os segmento de atuação.

Como funciona?

O serviço disponibiliza equipes multidisciplinares e capacitadas para realizar atividades consultivas, customizar projetos ou operar o dia a dia da infraestrutura das empresas. “Nossa estratégia com o Serviços Profissionais é entregar ao cliente corporativo performance e comodidade, tratando das questões básicas às complexas de forma consultiva e customizada, utilizando a robustez do nosso portfólio e da nossa expertise no universo de TICs”, diz Rodrigo Shimizu, diretor de marketing da Oi Soluções.

O conjunto de ofertas oferece módulos críticos para os negócios dos clientes, como o Centro de Controle de Serviços, voltado para a operação de infraestrutura e serviços de TI para suporte ao ambiente tecnológico e de usuários, com processos automatizados e indicadores predefinidos. Na gestão de cloud, a Jornada para Nuvem e Container atua no levantamento, planejamento técnico e financeiro, desenho de arquitetura e das fases de migração da infraestrutura e aplicações para ambientes de nuvem pública, privada ou híbrida.

No módulo Gestão da Segurança de Sistemas, o diagnóstico da infraestrutura de TI permite realizar o mapeamento lógico de todos os artefatos e objetos, como regras de firewall, portas abertas, fechadas, proxys, IPs (Protocolos de Internet), load balancer, diagnóstico de desempenho e vulnerabilidades, entre outros. Já o Suporte Técnico apoia a gestão e a manutenção de sistemas operacionais em redes, help desk e banco de dados e storage. E, por fim, o módulo Fábrica de Software, destinado ao desenvolvimento de aplicações e softwares em modelo ágil.

Outro benefício ao contratar um provedor de serviço profissional é não ter o risco de perder um funcionário qualificado, já que é alta a demanda por especialistas em tecnologia no mercado. Com o serviço, a companhia pode contar com um pool de profissionais que permite a rápida reposição sem riscos para a empresa. Nos projetos customizados, geralmente é preciso deslocar um time e montar uma estrutura para o desenvolvimento. A Oi Soluções possui laboratórios, além de mão de obra especializada, que atendem a essas demandas.

A Oi Soluções tem investido em seu portfólio de TIC para o segmento nos últimos três anos e provê soluções que se baseiam na robustez e abrangência da rede Oi, com cerca de 400 000 quilômetros de fibra ótica e uma capilaridade de mais de 36 000 técnicos de campo. Hoje, a companhia atende 57 000 empresas, entre públicas e privadas, distribuídas pelo país, com serviços de Segurança, Cloud & Data Center, Colaboração, IoT, Big Data & Analytics, Aplicações Digitais e Serviços Gerenciados, além de dados, internet e voz. O Serviços Profissionais pertence à família de Serviços Gerenciados.