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Tecnologia

Os planos de expansão de centro de IA em Goiás

Instituição vai receber investimento de R$ 78 milhões e prevê ampliar ativiades

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 12h37
Jovens e adultos, a maioria vestindo camisetas laranja, participam de um evento de tecnologia, sentados em mesas verdes com notebooks e fios espalhados, concentrados nas telas
Centro de Excelência em Inteligência Artificial (André Bianchi/Secti/Divulgação)
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O Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia), da Universidade Federal de Goiás (UFG), vai receber um investimento de 78 milhões de reais para ações previstas até 2031. Desse total, 40 milhões serão destinados à implantação de um data center e de um laboratório de veículos autônomos.

Os recursão virão do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O Ceia-UFG reúne mais de mil pesquisadores ativos e já captou mais de 500 milhões de reais em projetos e parcerias. A instituição desenvolve tecnologias aplicadas para áreas como saúde, agronegócio, educação, energia, ciências da vida e mobilidade autônoma.

O centro está ligado ao primeiro curso de graduação em Inteligência Artificial do Brasil, criado pela UFG.

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Os planos de expansão incluem mais de 130 bolsistas ativos simultaneamente, aceleração de até 40 startups, capacitação de 2 mil professores como multiplicadores em inteligência artificial, realização da Olimpíada Nacional de IA Aplicada, plataforma de ensino a distância com potencial para alcançar até 10 mil estudantes, rede com 100 empresas parceiras e registro de 15 propriedades intelectuais.

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