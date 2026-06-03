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A Microsoft anunciou o MAI-Thinking-1, seu primeiro modelo de IA focado em raciocínio, treinado pelo método “zero destilação”. No evento Microsoft Build 2026, foram apresentados também os modelos MAI-Image-2.5, MAI-Transcribe-1.5 (cinco vezes mais rápido), MAI-Voice-2 e o MAI-Code-1, já integrado ao GitHub Copilot. A empresa reforça sua aposta no mercado de IA.

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A Microsoft anunciou na última terça-feira, 2, o lançamento do MAI-Thinking-1, primeiro modelo de IA voltado ao raciocínio da empresa. O lançamento ocorreu durante o evento Microsoft Build 2026 da empresa, conferência anual voltada a empresários do ramo de tecnologia e desenvolvedores.

Segundo comunicado da empresa, o MAI foi treinado do zero pelo método “zero destilação”, em que a IA inteligente treina e corrige a si mesma, sem ajuda de algum outro modelo maior por trás.

Os anúncios da Microsoft seguem um padrão recente das empresas de tecnologia que dominam o mercado mundial. Desde à ascensão do ChatGPT, da OpenAI, cada vez mais empresas têm tentado criar modelos de linguagem similares e participar dessa fatia do mercado ao anunciar características novas únicas de suas tecnologias.

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Além do primeiro modelo de raciocínio da empresa, a Microsoft anunciou também um modelo para geração de imagem, o MAI-Image-2.5, um para transcrição de áudios, o MAI-Transcribe-1.5 — que segundo a empresa opera em velocidade cinco vezes maior que concorrentes — e um modelo para atuar na área da voz, o MAI-Voice-2. Por fim, também anunciaram um modelo próprio para programação, o MAI-Code-1, descrito como eficiente nas capacidades de inferência. A tecnologia do Code-1 já está integrada ao GitHub Copilot e ao Visual Studio Code, ferramentas já utilizadas por desenvolvedores.