OpenAI demite funcionários que alertaram para riscos da IA

Criadora do ChatGPT, a OpenAI informou nesta quinta-feira, 1, que demitiu três funcionários por uma suposta violação de políticas da empresa. “Nossa investigação confirmou que esses três indivíduos manusearam incorretamente informações sensíveis fora dos procedimentos estabelecidos pela empresa, violando nossas políticas e quebrando a confiança essencial para o nosso trabalho”, atesta o comunicado.

A nota não informa a identidade dos funcionários, mas uma das violações diz respeito a um grupo externo de avaliação de IA, ligado à segurança da tecnologia. Uma reportagem do Wall Street Journal revelou a identidade dos pesquisadores, que compartilhavam nas redes preocupações relacionadas aos riscos da IA e apoiavam pedidos de desaceleração da tecnologia.

Um dos funcionários, Tomek Korbak, apresentava-se como um dos interlocutores do METR, instituto encarregado de investigar o ataque de julho à plataforma de código aberto Hugging Face com ferramentas da OpenAI. Outro pesquisador demitido, Mikita Balesni, publicou no X, no último dia 10: “Trabalho na OpenAI e acredito que a IA tem mais de 10% de chance de matar todos os seres humanos.”

Tomek Korbak e Jasmine Wang, também demitida, haviam defendido no X Jacob Coxon, funcionário que trocou a OpenAI pela Anthropic e pediu demissão há menos de um mês, após acusar as duas empresas de “brincar” com a vida das pessoas.

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(Com AFP)