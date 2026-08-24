O que se sabe sobre o lançamento do novo iPhone 18

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Vazamentos e rumores sobre a linha iPhone 18 da Apple já agitam o mercado. A empresa deve apostar em modificações no desempenho dos telefones, câmeras aprimoradas e novas tecnologias de tela, como o LTPO+. O anúncio dos modelos Pro é esperado para setembro, com preços possivelmente mais altos.

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Mesmo com poucas informações acerca da tecnologia, vazamentos e rumores sobre a linha de iPhones 18 da Apple já movimentam o mercado de celulares, a mídia e o público responsável por comprá-los. Com mais concorrência, tendo em vista o avanço de marcas como a Samsung, Xiaomi e Huawei, a empresa deve apostar em modificações no desempenho dos telefones e nas câmeras.

Informações reunidas pela imprensa mostram que a data de anúncio do iPhone 18 Pro deve ocorrer em breve: em setembro. A data exata ainda está em debate, mas veículos diversos mostram que os dias 8 e 9 podem ser o momento do anúncio, que também deve trazer o iPhone 18 Pro Max e o iPhone Ultra. Os modelos convencionais — iPhone 18, iPhone 18e e o iPhone Air 2 — provavelmente não chegarão ao mesmo tempo. Sua data mais provável de anúncio é logo no início de 2027, como uma nova estratégia da empresa.

As cores e o design também marcam as principais mudanças da linha 18. A nova geração deve chegar com o mesmo design de seus irmãos, a linha 17. Os modelos carregam uma estética com as câmeras dentro da bandeja retangular. Além disso, o laranja-cósmico, que fez parte da linha 17, pode ser substituído por um tom de cereja escuro. Outras opções envolvem o azul-claro, cinza-escuro e prata.

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Rumores indicam que uma nova tecnologia pode chegar às telas do iPhone. Nomeada de LTPO+, as novas telas utilizam materiais de óxido para controlar transistores de película fina, responsáveis por regular o funcionamento do painel do telefone. O LTPO+, provável na linha 18, traria controle mais preciso da corrente elétrica usada pelos pixels OLED.

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As câmeras, grande trunfo da Apple, podem chegar como ferramentas ainda mais avançadas. O iPhone 18 Pro deve ser lançado com abertura variável na câmera principal, mecânica que ajuda a reduzir superexposição e traz ajustes de iluminação melhores, além de refinar a profundidade das fotografias.

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No hardware, o novo chipset A20 pode se tornar o primeiro da história da Apple fabricado em um tamanho incrível: 2 nanômetros. Rumores indicam que eles podem ser até 18% mais rápidos e 30% mais eficientes do que seus antecessores, os A19. Modelos mais avançados da linha 18 devem receber um chipset também mais avançado.

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A expectativa de valor para o telefone sugere um aumento com relação à linha 17. Vazamentos indicam que eles podem chegar às prateleiras custando até US$ 200 a mais, o que elevaria seus preços para algo em torno de US$ 1.299, para o iPhone 18, e US$ 1.399, para o iPhone 18 Pro Max. Os valores são equivalentes a R$ 6.700 e R$ 7.200, em reais.