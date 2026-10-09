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Tecnologia

O que deve ser anunciado no próximo evento da Apple

Greg Joswiak publicou vídeo nas redes sociais com temática de lar; novos produtos devem estar relacionados com o mercado de casas inteligentes

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 15h46 | Atualizado em 9 out 2026, 16h04
Duas mãos bordam o logo da Apple em cores de arco-íris sobre um tecido branco em um bastidor. Abaixo, o texto Welcome home. October 13 em preto
Ainda não há confirmação da empresa sobre quais produtos serão revelados (Twitter/@gregjoz/Reprodução)
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A Apple confirmou um novo evento para apresentação de produtos na próxima semana, na terça-feira, 13 de outubro. A informação foi divulgada pelo vice-presidente sênior de Marketing da Apple, Greg Joswiak, através de seu perfil no X (antigo Twitter). O encontro, possivelmente chamado de “Welcome Home”, deve marcar o avanço da empresa no mercado de casas inteligentes.

Ainda não há confirmações da empresa ou de funcionários relacionados sobre quais são os possíveis novos produtos, mas informações da imprensa internacional e vazamentos recentes conseguem apontar alguns possíveis candidatos. Dentre eles, estão atualizações para a Apple TV e um hub para casas inteligentes, chamado de Apple HomePod.

Entenda os possíveis produtos

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Um dos produtos mais esperados para o mercado de casas inteligentes é o Apple HomePod. O aparelho funcionaria como uma central para casas conectadas, com o poder de controlar produtos como lâmpadas, televisores, entre outros eletrodomésticos. O aparelho deve ter formato similar a outros hubs para casas conectadas, podendo ser colocado sobre uma superfície ou instalado na parede. Ele deve conter também reprodução de conteúdo e interação com a Siri. Outro produto que pode ser anunciado é uma nova versão da Apple TV 4K, televisor da empresa.

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Além de aparelhos próprios, a Apple pretende expandir o ecossistema de casas conectadas em parceria com a LG. Produtos como uma fechadura inteligente, termostato e sensores de umidade podem fazer parte do grupo. Essa nova leva de produtos Apple-LG ainda não foi confirmada nem pela Apple nem pela LG, mas os detalhes relacionados vêm de publicações da mídia especializada e vazamentos recentes.

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