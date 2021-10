O que causou a queda das redes sociais?

Por todo o mundo, as redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram estiveram fora do ar nesta segunda-feira. Embora nenhuma explicação oficial tenha sido oferecida, especialistas acreditam que se trate de um problema com o DNS (sigla em inglês para Sistema de Nomes de Domínio).

O DNS pode ser comparado a uma espécie de diretório ou agenda, por meio da qual se liga o endereço usual de um site ou de um app a um número de IP dentro da internet. Por meio dele, o endereço que digitamos na barra de pesquisa do navegador é transformado em uma sequência de números, o IP, que nos leva ao site desejado.

No entanto, quando um desses servidores falha (por exemplo, por alguma atualização no sistema que o desconfigura ou até a desconexão de um cabo), o IP não pode ser encontrado na internet. Como resultado, o site ou aplicativo se fica inacessível.

No caso do Facebook, que detém as marcas Instagram e WhatsApp, a queda nos servidores de DNS, que são compartilhados, pode afetar todas as redes em vez de apenas uma. Por isso, as três redes ficaram indisponíveis nesta segunda-feira.