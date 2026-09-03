O que causou a instabilidade de chatbots na manhã desta quinta, 3

Empresas do setor de tecnologia apresentaram instabilidade na manhã desta quinta-feira, 3. De acordo com o site Downdetector, plataforma online que monitora o status e a estabilidade de sites, aplicativos e serviços de internet em tempo real, a OpenAI, que opera o ChatGPT, e a Anthropic, do chatbot Claude, tiveram relatos de falhas por parte de usuários.

Foram quase 10 000 relatos de falhas atribuídas ao OpenAI e quase 600 para o ClaudeAI. Os problemas acontecem tanto na versão web como também nos aplicativos para celular e desktop. Grok, o modelo do X, antigo Twitter, também teve alguns relatos de falhas.

No caso da OpenAI, uma das hipóteses aventadas por analistas diz respeito ao iminente anúncio de um novo grande modelo de linguagem, batizado Astra. O procuto é a próxima geração de família de modelos de IA da empresa, projetada para atuar com múltiplos agentes autônomos em tarefas longas e complexas de engenharia, matemática e programação.