O foco de expansão dos minimercados autônomos

Depois de conquistar espaço nos condomínios residenciais, os minimercados autônomos estão avançando sobre os escritórios brasileiros. Uma pesquisa mostra que a presença de empresas do setor em ambientes corporativos passou de 23% em 2025 para 34% em 2026.

O levantamento ouviu 169 empresas de mais de 20 estados. A maior presença continua nos condomínios, com 87%.

Esses estabelecimentos são lojas que funcionam 24 horas sem funcionários.

A pesquisa foi feita pela AMLabs Ventures, empresa que desenvolve tecnologias para operações de autoatendimento.

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Para Leandro Fidelis, CEO da companhia, a expansão está relacionada à busca das empresas por mais conveniência no ambiente de trabalho.

“O escritório passa a incorporar cada vez mais serviços para tornar a jornada do colaborador mais simples e, para o nosso setor, isso abre uma nova avenida de crescimento”, afirma.