O foco de expansão dos minimercados autônomos
Pesquisa identificou novo setor em lojas sem funcionários estão crescendo, depois dos condomínios
Depois de conquistar espaço nos condomínios residenciais, os minimercados autônomos estão avançando sobre os escritórios brasileiros. Uma pesquisa mostra que a presença de empresas do setor em ambientes corporativos passou de 23% em 2025 para 34% em 2026.
O levantamento ouviu 169 empresas de mais de 20 estados. A maior presença continua nos condomínios, com 87%.
Esses estabelecimentos são lojas que funcionam 24 horas sem funcionários.
A pesquisa foi feita pela AMLabs Ventures, empresa que desenvolve tecnologias para operações de autoatendimento.
Para Leandro Fidelis, CEO da companhia, a expansão está relacionada à busca das empresas por mais conveniência no ambiente de trabalho.
“O escritório passa a incorporar cada vez mais serviços para tornar a jornada do colaborador mais simples e, para o nosso setor, isso abre uma nova avenida de crescimento”, afirma.