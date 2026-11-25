A Microsoft declarou um código vermelho para reformular seus procedimentos internos de prevenção e resposta a falhas após a interrupção de quase 24 horas que afetou serviços como Outlook, Teams e Copilot em diferentes países, nos dias 12 e 13. A mobilização foi revelada na terça-feira, 24, pela agência Reuters, que teve acesso a memorandos internos da companhia.

O incidente afetou inúmeras empresas e até governos que dependem dos serviços da Microsoft, colocando em evidência a vulnerabilidade da infraestrutura digital. A dimensão do problema ficou evidente durante os trabalhos de recuperação. Segundo um dos documentos, engenheiros trocaram mais de 11 000 mensagens em 11 conversas diferentes no Teams, mas tiveram dificuldade para reunir informações de diagnóstico e coordenar as ações. A vice-presidente corporativa Amanda Silver descreveu a situação como uma espécie de “névoa de guerra”, quanto à desorganização que marcou a resposta à crise.

O episódio foi atribuído a um defeito de escalabilidade do Windows, introduzido em julho e não detectado nos testes anteriores. A falha comprometeu servidores responsáveis por estabelecer conexões com os serviços da Microsoft. A combinação do problema com a redução temporária da capacidade da infraestrutura, por causa de uma manutenção programada, e o redirecionamento de tráfego acabou provocando uma sobrecarga. A empresa descartou a hipótese de ataque cibernético e afirmou que o problema não foi causado por ferramentas de inteligência artificial.

A operação de emergência prevê cinco frentes de trabalho, com medidas para reduzir a sobrecarga dos sistemas, distribuir o tráfego entre diferentes regiões geográficas e acelerar a recuperação dos serviços. A companhia também pretende utilizar agentes de IA para ajudar os engenheiros a analisar dados e identificar problemas com mais rapidez. Entre as metas estabelecidas está a de resolver grandes interrupções globais em até uma hora. Em outro memorando interno, Jason Henderson, presidente do Microsoft 365 Core, reconheceu que uma correção urgente recente levou de cinco a seis dias para ser distribuída mundialmente – para os problemas mais críticos, a empresa quer reduzir esse intervalo para uma hora.

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“Nosso trabalho não termina quando o serviço é restabelecido. Nossas equipes continuam trabalhando ininterruptamente para implementar rapidamente todas as lições aprendidas, e nossa liderança garante que essa seja nossa principal prioridade”, disse um porta-voz à Reuters.