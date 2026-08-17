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Tecnologia

Nvidia promete valor bilionário para construção de data center da OpenAI

Parceria entre gigantes da tecnologia garante tecnologia de IA e grande uso dos chips da empresa

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 16h42 | Atualizado em 17 ago 2026, 17h32
O logotipo verde da Nvidia, um olho estilizado, e o nome da empresa em letras brancas grandes, fixados na fachada de um edifício moderno de cor cinza, com janelas espelhadas. Uma grua escura está visível no topo do prédio, contra um céu claro
 (Chen Yuyu/VCG via Getty Images/Getty Images)
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A Nvidia prometeu à OpenAI, criadora do ChatGPT, um valor que chega ao teto de US$ 105 bilhões para a construção de um dos maiores data centers (ou “centro de dados”, em português) da empresa no estado americano de Ohio. A infraestrutura será desenvolvida pela empresa SB Energy, que também receberá um investimento de US$ 1,5 bilhão da gigante dos chips. 

A SB Energy é uma empresa do grupo SoftBank, também parceiro da OpenAI. Os dois já firmaram anteriormente um terceiro acordo também bilionário. Os dois parceiros comerciais concordaram em investir US$ 1 bilhão (US$ 500 milhões cada) para a expansão da infraestrutura de data centers no Texas. 

A parceria faz parte de um movimento da Nvidia para financiar a estrutura tecnológica que depende de seus chips pelo mundo. De acordo com informações da agência Reuters, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, explicou que a empresa está “garantindo que a OpenAI possa lançar suas fábricas de IA mais produtivas possíveis e que possam ser melhoradas rapidamente com cada geração entregando mais inteligência e melhor economia”. 

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O data center da OpenAI ficará em Pike County, no estado norte-americano de Ohio. A capacidade da infraestrutura chegará a 8 gigawatts (GW), um dos maiores consumos de energia do tipo de construção no mundo. Os primeiros 800 megawatts começarão a rodar a partir de 2028. 

Jensen Huang disse ainda que o local do data center teria uma capacidade inicial de 4.25 GW, e que poderia aumentar a receita da Nvidia até US$ 200 bilhões. A empresa de chips pode aumentar ainda mais esse valor com outros investimentos direcionados à OpenAI. A venda de cerca de 16 GW de poder de computação, ainda segundo a Reuters, garantiria um valor de até US$ 600 bilhões de receita. 

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