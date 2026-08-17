Nvidia promete valor bilionário para construção de data center da OpenAI

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A Nvidia promete até US$ 105 bilhões para a construção de um dos maiores data centers da OpenAI em Ohio. A infraestrutura será desenvolvida pela SB Energy, do grupo SoftBank. Essa parceria bilionária visa garantir que a OpenAI tenha a estrutura necessária para suas fábricas de IA, com os chips da Nvidia impulsionando o avanço tecnológico global.

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A Nvidia prometeu à OpenAI, criadora do ChatGPT, um valor que chega ao teto de US$ 105 bilhões para a construção de um dos maiores data centers (ou “centro de dados”, em português) da empresa no estado americano de Ohio. A infraestrutura será desenvolvida pela empresa SB Energy, que também receberá um investimento de US$ 1,5 bilhão da gigante dos chips.

A SB Energy é uma empresa do grupo SoftBank, também parceiro da OpenAI. Os dois já firmaram anteriormente um terceiro acordo também bilionário. Os dois parceiros comerciais concordaram em investir US$ 1 bilhão (US$ 500 milhões cada) para a expansão da infraestrutura de data centers no Texas.

A parceria faz parte de um movimento da Nvidia para financiar a estrutura tecnológica que depende de seus chips pelo mundo. De acordo com informações da agência Reuters, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, explicou que a empresa está “garantindo que a OpenAI possa lançar suas fábricas de IA mais produtivas possíveis e que possam ser melhoradas rapidamente com cada geração entregando mais inteligência e melhor economia”.

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O centro de dados

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O data center da OpenAI ficará em Pike County, no estado norte-americano de Ohio. A capacidade da infraestrutura chegará a 8 gigawatts (GW), um dos maiores consumos de energia do tipo de construção no mundo. Os primeiros 800 megawatts começarão a rodar a partir de 2028.

Jensen Huang disse ainda que o local do data center teria uma capacidade inicial de 4.25 GW, e que poderia aumentar a receita da Nvidia até US$ 200 bilhões. A empresa de chips pode aumentar ainda mais esse valor com outros investimentos direcionados à OpenAI. A venda de cerca de 16 GW de poder de computação, ainda segundo a Reuters, garantiria um valor de até US$ 600 bilhões de receita.