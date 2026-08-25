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Tecnologia

Novos Mac Studio e Mac Mini da Apple podem custar o preço de um carro

Trunfo dos novos desktops está nos chips M6 e M5 Ultra, construídos com técnica de 2 nanômetros e voltados para a IA

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 19h37
Computador Mac Studio prateado, com frente lisa e porta USB-C, slot para cartão SD e LED branco aceso, sobre fundo branco
Versões do Mac Studio começam nos 30 mil reais (Apple/Divulgação)
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A Apple anunciou nesta terça-feira, 25, o lançamento de seus novos computadores desktop: o Mac Studio e o Mac mini. Equipados com os também novos chips M6 e M5 Ultra, os computadores prometem mais poder para o processamento de tarefas mais pesadas, além de uma conexão maior com a inteligência artificial. O preço do Mac mini no Brasil começa com R$ 10.799, enquanto o Mac Studio em sua versão mais barata pode ser comprado por R$ 30.999. Sua versão mais cara, o Mac Studio com chip M5 Ultra, custa R$ 69.999, valor que se aproxima ao de um carro. 

No caso dos dois computadores, o único disponível com o chip M6 será o Mac mini. Rumores indicam que ele servirá como “intermédio” entre as versões avançadas do M5, como o M5 Max e o novo M5 Ultra, e uma nova família de chips, que deve chegar com o M7 apenas no próximo ano. Por isso, outras versões como “Pro”, “Max” e “Ultra”, comuns à empresa, não devem chegar ao M6. 

Dois chips quadrados escuros com o logo da Apple e texto branco: à esquerda, M6 com brilho verde-azulado; à direita, M5 ULTRA com brilho roxo-rosa
Os chips M6 e M5 Ultra são as novidades da empresa (Apple/Divulgação)

Apesar do fato, o M6 é o estreante de uma nova tecnologia Apple: a fabricação com 2 nanômetros. O método permite que mais transistores sejam alocados em uma área menor, fato que otimiza os recursos da memória e melhora o desempenho do sistema. Dentro da arquitetura do sistema, a GPU (que é a Unidade de Processamento Gráfico), ganhou um acelerador neural para cada um de seus doze núcleos. Esses aceleradores foram adicionados especialmente para tarefas com modelos de IA. 

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O outro chip estreante é o M5 Ultra, que pode ser encontrado no Mac Studio pelo preço de R$ 69.999. O computador foi desenvolvido para tarefas de alto desempenho, com grandes usos da GPU. Renderização, edição pesada de vídeos, trabalhos de programação com modelos de inteligência artificial e outras tarefas similares são os principais campos em que o Mac Studio consegue atuar. 

Monitor Apple Studio Display exibindo código de programação e uma janela com o título Lantern Dome Abbey Ruins, mostrando um modelo 3D de uma abadia em tons de vermelho. Abaixo, um Mac Studio prateado e um monitor com base prateada.
O Mac Studio com M5 Ultra deve servir para tarefas mais pesadas (Apple/Divulgação)
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Uma das características compartilhadas entre os computadores é a nova versão do sistema operacional da Apple, o macOS27 “Golden Gate”. O sistema traz a Siri AI, versão de inteligência artificial da assistente pessoal já conhecida da empresa, além de novos recursos do Apple Intelligence. A Siri AI pode observar e reconhecer o contexto para ajudar o usuário a depender de suas demandas no computador, e a Apple Intelligence traz recursos inovadores para grande parte dos aplicativos da gigante americana, como edição mais profunda no app Fotos ou criar automação com o Atalhos. 

O Mac Mini será vendido no Brasil por R$ 10.799, enquanto o Mac Studio com M5 Max sairá por R$ 30.999, e o Mac Studio com M5 Ultra terá como preço R$ 69.999. As primeiras entregas dos produtos no país começam em 22 de setembro. 

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