Novos Mac Studio e Mac Mini da Apple podem custar o preço de um carro

Ler Resumo





Apple lança Mac Studio e Mac mini com os novos chips M6 e M5 Ultra, prometendo mais poder de processamento e integração com IA. O Mac mini chega com o chip M6, introduzindo a tecnologia de fabricação de 2 nanômetros, que otimiza recursos. O Mac Studio, com M5 Ultra, é ideal para tarefas de alto desempenho. Preços no Brasil a partir de R$ 10.799.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Apple anunciou nesta terça-feira, 25, o lançamento de seus novos computadores desktop: o Mac Studio e o Mac mini. Equipados com os também novos chips M6 e M5 Ultra, os computadores prometem mais poder para o processamento de tarefas mais pesadas, além de uma conexão maior com a inteligência artificial. O preço do Mac mini no Brasil começa com R$ 10.799, enquanto o Mac Studio em sua versão mais barata pode ser comprado por R$ 30.999. Sua versão mais cara, o Mac Studio com chip M5 Ultra, custa R$ 69.999, valor que se aproxima ao de um carro.

No caso dos dois computadores, o único disponível com o chip M6 será o Mac mini. Rumores indicam que ele servirá como “intermédio” entre as versões avançadas do M5, como o M5 Max e o novo M5 Ultra, e uma nova família de chips, que deve chegar com o M7 apenas no próximo ano. Por isso, outras versões como “Pro”, “Max” e “Ultra”, comuns à empresa, não devem chegar ao M6.

Apesar do fato, o M6 é o estreante de uma nova tecnologia Apple: a fabricação com 2 nanômetros. O método permite que mais transistores sejam alocados em uma área menor, fato que otimiza os recursos da memória e melhora o desempenho do sistema. Dentro da arquitetura do sistema, a GPU (que é a Unidade de Processamento Gráfico), ganhou um acelerador neural para cada um de seus doze núcleos. Esses aceleradores foram adicionados especialmente para tarefas com modelos de IA.

Continua após a publicidade

O outro chip estreante é o M5 Ultra, que pode ser encontrado no Mac Studio pelo preço de R$ 69.999. O computador foi desenvolvido para tarefas de alto desempenho, com grandes usos da GPU. Renderização, edição pesada de vídeos, trabalhos de programação com modelos de inteligência artificial e outras tarefas similares são os principais campos em que o Mac Studio consegue atuar.

Continua após a publicidade

Uma das características compartilhadas entre os computadores é a nova versão do sistema operacional da Apple, o macOS27 “Golden Gate”. O sistema traz a Siri AI, versão de inteligência artificial da assistente pessoal já conhecida da empresa, além de novos recursos do Apple Intelligence. A Siri AI pode observar e reconhecer o contexto para ajudar o usuário a depender de suas demandas no computador, e a Apple Intelligence traz recursos inovadores para grande parte dos aplicativos da gigante americana, como edição mais profunda no app Fotos ou criar automação com o Atalhos.

O Mac Mini será vendido no Brasil por R$ 10.799, enquanto o Mac Studio com M5 Max sairá por R$ 30.999, e o Mac Studio com M5 Ultra terá como preço R$ 69.999. As primeiras entregas dos produtos no país começam em 22 de setembro.