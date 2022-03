Novo game da série The Witcher é anunciado, ainda sem data para sair

A história do bruxo Geralt de Rivia ganhará mais um capítulo em breve. A produtora CD Projekt Red anunciou que um novo game da série The Witcher está sendo produzido, ainda sem data para sair. Poucos detalhes foram compartilhados. Além da imagem divulgada nas redes sociais, o estúdio publicou um pequeno comunicado afirmando que o título está em desenvolvimento e dará início a uma nova saga.

A grande novidade é que o game será produzido usando a Unreal Engine 5, motor gráfico mais moderno desenvolvido pela Epic Games. Antes, o estúdio usava o REDEngine, uma tecnologia própria. De acordo com o comunicado oficial, trata-se de uma parceria duradoura, e não apenas de um licenciamento, com a empresa responsável pelo sistema. “Vamos colaborar com os desenvolvedores da Epic Games com o principal objetivo de ajudar a ajustar o motor gráfico para experiências de mundo aberto”, afirma a empresa.

Por enquanto, o Unreal Engine 5 está sendo testado por desenvolvedores e chegará oficialmente ao mercado nas próximas semanas. Até agora, vídeos divulgados mostram que sua capacidade gráfica vai mostrar todo o potencial dos novos consoles.

Este será o quarto grande jogo protagonizado por Geralt. O primeiro saiu em 2007, seguido por The Witcher 2: Assassin of Kings, em 2011, e The Witcher 3: Wild Hunt, em 2015. Todos foram grandes sucessos de público e crítica, e o terceiro costuma aparecer em listas de maiores jogos de todos os tempos. A CD Projekt Red também é responsável por Cyberpunk 2077, que chamou a atenção por seus gráficos impressionantes, feitos com a REDEngine, mas foi lançado repleto de falhas e acabou retirado da loja do PlayStation até que os erros fossem arrumados. Atualmente, está rodando sem maiores problemas.

A trama é baseada nos livros do autor polonês Andrzej Sapkowski. A jornada de Geralt também foi adaptada na série The Witcher, da Netflix, com Henry Cavill no papel principal. A segunda temporada foi lançada no ano passado.