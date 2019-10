Novo chatbot do Facebook oferece apoio a quem pensa em suicídio

A partir desta terça-feira 22, usuários do Facebook podem consultar, exclusivamente no Brasil, uma inteligência artificial para obter informações sobre como evitar o suicídio. O novo serviço é uma parceria da rede social com o Centro de Valorização da Vida (CVV), que busca usar um chatbot no aplicativo Messenger para agilizar os atendimentos e priorizar quem ajuda com questões relacionadas a depressão.

Chamado de “Sala de Espera do CVV”, o bot, cuja tecnologia foi desenvolvida pela startup Nama.ai, possui respostas prontas para dúvidas, e consegue fazer o encaminhamento para um atendimento de apoio emocional, que será realizado por um dos mais de 3 000 voluntários do CVV em todo o Brasil. Em um comunicado, o Facebook afirma monitorar o tema há dez anos e que consegue detectar termos como ‘dor da alma’, ‘tristeza’ ou ‘quero me matar’.

Com esses dados, a empresa tem uma série de protocolos a seguir após o rastreamento. Mas, no nível mais grave de pretensão de suicídio, socorristas locais são acionados pela rede social. Em 2018, 3 500 pessoas em risco de suicídio foram atendidas por esse método.

A nova iniciativa, com a aplicação dos bots a esse sistema, se mostra como um exemplo positivo da redes sociais em meio aos problemas psicológicos dos tempos que as criaram. Pesquisas, além de indicarem o crescimento exponencial de jovens com pensamentos suicida, mostram que o uso e permanência na internet colabora com os sintomas.

Em 2017, dentre os adolescentes que ultrapassam as três horas diárias em dispositivos eletrônicos, de videogames aos smartphones, foi constatado que há um risco 35% maior de se ter pensamentos suicidas. Nos Estados Unidos, entre 2000 e 2015, por exemplo, o número de suicídios dentre aqueles com entre 10 e 14 anos de idade saltou 65%. Dentre os com de 15 a 19 anos, 45%.

Para acessar o bot e obter informações, relatar algum sentimento próprio ou de familiares sobre suicídio, basta entrar no perfil do CVV no Facebook e clicar em “enviar mensagem”. Especialistas estarão disponíveis para oferecer ajuda. Caso precise de auxílio, ou conheça alguém que necessite, também é possível contatar o CVV pelo número telefônico 188.