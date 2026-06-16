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Tecnologia

Nova inteligência artificial da Microsoft terá custo por cada tarefa executada

Sua habilidade consiste na realização de atividades de escritório

Por Gabriel Bussolotti Silveira 16 jun 2026, 16h50 | Atualizado em 16 jun 2026, 17h06
Decisão da Microsoft foi anunciada nesta quinta-feira, 25
Logo da Microsoft em sede da empresa (Gerard Julien/AFP)
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Nova inteligência artificial da Microsoft terá custo por cada tarefa executada Priorize VEJA no Google

A Microsoft cobrará um custo por cada tarefa pedida pelo usuário à sua nova inteligência artificial, o Copilot Cowork. De acordo com o comunicado da empresa, nesta terça-feira, 16, a mudança foi motivada pelo aumento vertiginoso do custo de operação da IA desde que havia sido lançada.

O Copilot Cowork, último lançamento da Microsoft, é capaz de realizar tarefas de escritório de forma autônoma, como redigir documentos, planilhas e enviar e-mails. Essa foi uma aposta da Big Tech na chamada “IA agêntica” – uma onda que tomou conta do Vale do Silício –, na qual transforma os chatbots em assistentes para tarefas específicas. O usuário consegue, por exemplo, atribuir uma meta ou uma atividade ao Copilot Cowork e deixá-lo executá-la sozinho, às vezes por várias horas.

Para usar a nova IA, ainda será exigido uma assinatura do Microsoft 365 Copilot, mas, agora, cada tarefa executada será cobrada separadamente, que se somará ao valor do tradicional pagamento mensal.

Razão pela mudança na forma de cobrar

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A Microsoft trabalhava com um sistema de assinatura com valores fixos e previsíveis há mais de décadas de existência dos seus serviços. Porém, operar um sistema de IA como o Copilot Cowork exige muito mais poder de processamento do que o necessário para um mecanismo de busca ou um chatbot. Além disso, o consumo da “IA agêntica” pode variar amplamente de um usuário para outro.

Nesse sentido, a razão para a mudança de cobrança está ligada ao custo para manter a ferramenta, o que levou a Microsoft a exigir um valor de acordo com o poder de processamento consumido. No caso de empresas, a Big Tech norte-americana oferecerá o serviço a partir de tetos de gastos por funcionário, por equipe ou por departamento.

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De acordo com a declaração de Charles Lamanna, vice-presidente-executivo da Microsoft para Copilot e agentes, à Agence France-Presse (AFP), essa é a “a única forma de tornar o modelo viável”.

(com AFP)

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TAGS:
cobrança
Inteligencia Artificial
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