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Tecnologia

Noruega estuda proposta de proibição de óculos com câmera

Partido Trabalhista, que lidera um governo de minoria, precisa do apoio de outras legendas para aprovar a proposta

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 13h26 | Atualizado em 6 out 2026, 09h41
Mulher jovem com cabelo castanho liso e partido ao meio, vestindo jaqueta de couro marrom escura, ajustando óculos de armação escura com a mão direita, olhando para o lado esquerdo da imagem
Novo modelo Ray-Ban Meta: correção visual e possibilidade de tirar fotos com os óculos (Foto: EssilorLuxottica/Divulgação)
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Noruega estuda proposta de proibição de óculos com câmera Priorize VEJA no Google

O governo da Noruega anunciou, nesta segunda-feira, 5, que pretende implementar uma proibição temporária do uso de óculos inteligentes em determinados locais públicos, citando preocupações com a privacidade — especialmente a gravação de imagens sem o conhecimento das pessoas filmadas. A proibição poderia abranger parques, praias, museus, shopping centers, escolas, creches, unidades de saúde, academias e eventos públicos.

O Partido Trabalhista, que lidera um governo de minoria, precisa do apoio de outras legendas para aprovar a proposta de proibição. O governo informou que planeja apresentar um projeto de lei “o mais breve possível”, ao mesmo tempo em que encarrega um grupo de especialistas de elaborar regulamentações permanentes sobre o assunto.

“Não queremos uma sociedade em que as pessoas se preocupem em ser gravadas sem seu conhecimento, fotografadas ou filmadas em locais e situações onde estão acostumadas a não serem monitoradas”, afirmou o Ministro de Assuntos Digitais e Administração Pública, Torgeir Micaelsen.

O governo esclareceu que não busca uma proibição total desses óculos.

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A medida surge em um momento em que os óculos inteligentes — especialmente os comercializados pela Meta sob marcas populares como Ray-Ban e Oakley — vêm gerando preocupações crescentes na Europa.

Na França, a organização de proteção à infância e-Enfance relatou, no mês passado, ter recebido cerca de 20 denúncias de mulheres filmadas sem consentimento; na maioria dos casos, foram utilizados óculos da Meta. Alguns desses vídeos foram posteriormente compartilhados nas redes sociais e provocaram zombaria ou mensagens de ódio, levando a promotoria de Paris a abrir uma investigação.

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Oslo, a capital da Noruega, já decidiu proibir o uso de óculos equipados com câmeras nas escolas, ao mesmo tempo em que crescem os apelos por uma regulamentação mais rigorosa na União Europeia e no Reino Unido.

A Meta afirma que seus óculos são equipados com uma luz LED que pisca quando uma foto ou vídeo é feito, e que essa luz não pode ser desativada sem inutilizar a câmera.

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(Com AFP)

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