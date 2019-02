NBA apresenta camisa que muda nome e número pelo celular

O comissário da NBA, Adam Silver, divulgou nesta sexta-feira, 15, uma camisa que muda de nome e número usando um app no celular, em um evento preparatório para o All Star Game (o jogo das estrelas) da liga, marcado para o domingo, em Charlotte, no estado da Carolina do Norte. O modelo só foi exposto e não tem data para lançamento.

A camisa pode ser personalizada de acordo com o desejo dos fãs, através de um smartphone. Durante a apresentação, o comissário alterou a camisa 30 que Stephen Curry, do Golden State Warriors, usará no All Star Game, para a 23 de Michael Jordan, ex-Chicago Bulls e dono do Charlotte Hornets.

O jornalista americano Marc Spears, da ESPN, informou em suas redes sociais que a camisa do futuro não foi o único assunto tecnológico discutido no evento. Também se falou na ideia de ter fãs entrando nas arenas por meio de reconhecimento facial, sem a necessidade de parar para mostrar os ingressos, e até hologramas de mascotes.