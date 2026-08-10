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A Meta lançou o Muse Glimmer, um novo modelo de IA multimodal que opera de forma leve e local nos computadores dos usuários, sem depender de internet e usando apenas uma GPU comum. Com 30 bilhões de parâmetros e suporte a mais de 100 idiomas, o Glimmer se destaca pela praticidade, contrastando com modelos mais robustos. O lançamento ocorre em meio a polêmicas sobre IAs que teriam “escapado” de ambientes controlados.

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A Meta anunciou nesta segunda-feira, 10, o lançamento do Muse Glimmer, novo modelo de inteligência artificial (IA) da empresa. O agente foi criado para rodar de forma local nos computadores de seus usuários, sem precisar de internet e com acesso a apenas um chip gráfico (GPU, ou Unidade de Processamento Gráfico) comum.

O Muse Glimmer, de acordo com a empresa, chega como forma de rodar localmente nos computadores pessoais dos usuários, de forma leve. O agente carrega 30 bilhões de parâmetros e consegue funcionar como uma IA multimodal — ou seja, pode gerar textos, imagens e vídeos. Segundo a documentação do modelo, ele suporta mais de 100 idiomas e chega com parcerias de empresas como a AMD, Intel, Dell e Nvidia.

O fato de o Glimmer ser menor e mais prático é o seu trunfo em meio a um cenário de IA recheado de agentes “superpoderosos”. Ao permitir que os usuários utilizem suas capacidades de forma local, sem acesso à internet e com baixo consumo de energia (com o uso de um único chip gráfico), os usuários de IA podem preferir utilizar a nova versão da Meta em vez dos outros grandes modelos da OpenAI ou da Anthropic, que não rodam localmente da mesma forma.

O lançamento não vem longe de polêmicas. Na última semana, a Meta divulgou que, assim como a OpenAI e a Anthropic, um de seus modelos de IA havia “escapado” de um ambiente controlado e teria invadido sistemas através da internet. O feito se tornou recorrente após a OpenAI, criadora do ChatGPT, registrar o ocorrido pela primeira vez com seu agente GPT 5. 6 Sol. Em seguida, a Anthropic admitiu que algo similar aconteceu com o Mythos 5, assim como a Meta com o Muse Spark 1. 1, e a Moonshot AI, empresa chinesa do Kimi K3.