Mudança de endereços do Gmail chega ao Brasil, veja como fazer

O Google iniciou o processo de permitir que usuários brasileiros do Gmail possam mudar seus endereços. Em abril, a possibilidade já havia sido anunciada para os Estados Unidos. Agora, a parte do email que vem antes de “@gmail.com” poderá ser modificada.

Como funciona

Para mudar seu endereço do Gmail, é necessário acessar a página da sua conta do Google, em myaccount.google.com. O usuário deve então acessar a seção de “Informações Pessoais”, acessar a parte com os endereços de email e selecionar o que deseja ser modificado. Após isso, deve-se apertar o botão “Alterar e-mail da conta do Google” e seguir os passos seguintes.

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Durante o processo de mudança, é preciso inserir um endereço que ainda não tenha sido usado por alguém. Após a mudança, o endereço antigo continua funcional e também poderá ser usado para acessar a conta. Além disso, mensagens enviadas tanto ao endereço antigo quanto ao novo chegarão à mesma conta. O Google avisa que, após a mudança, a conta não poderá ter um novo endereço pelos próximos 12 meses.

A empresa disponibilizou uma página de suporte sobre problemas que podem ocorrer ao realizar a troca de endereço, e pode ser útil para quem deseja mudar o visual. É possível acessá-la através do link.

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Veja a seguir o passo a passo

Acesse sua conta do Google em myaccount.google.com Vá para a seção “Informações Pessoais” Vá para a seção “Email” Clique no endereço de email exibido na seção “Email da conta do Google” Clique em “Alterar e-mail da conta do Google” e siga as instruções seguintes