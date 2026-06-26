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Tecnologia

Mudança de endereços do Gmail chega ao Brasil, veja como fazer

Endereço antigo continuará a funcionar para a conta junto da nova versão

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 13h52 | Atualizado em 26 jun 2026, 14h21
Smartphone preto exibindo o logotipo do Gmail em tela branca, com a letra M colorida em tons de rosa, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. O fundo está desfocado em tons de azul e laranja
Troca foi anunciada em abril deste anos para os EUA (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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O Google iniciou o processo de permitir que usuários brasileiros do Gmail possam mudar seus endereços. Em abril, a possibilidade já havia sido anunciada para os Estados Unidos. Agora, a parte do email que vem antes de “@gmail.com” poderá ser modificada. 

Como funciona

Para mudar seu endereço do Gmail, é necessário acessar a página da sua conta do Google, em myaccount.google.com. O usuário deve então acessar a seção de “Informações Pessoais”, acessar a parte com os endereços de email e selecionar o que deseja ser modificado. Após isso, deve-se apertar o botão “Alterar e-mail da conta do Google” e seguir os passos seguintes. 

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Durante o processo de mudança, é preciso inserir um endereço que ainda não tenha sido usado por alguém. Após a mudança, o endereço antigo continua funcional e também poderá ser usado para acessar a conta. Além disso, mensagens enviadas tanto ao endereço antigo quanto ao novo chegarão à mesma conta. O Google avisa que, após a mudança, a conta não poderá ter um novo endereço pelos próximos 12 meses. 

Siga

A empresa disponibilizou uma página de suporte sobre problemas que podem ocorrer ao realizar a troca de endereço, e pode ser útil para quem deseja mudar o visual. É possível acessá-la através do link.

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Veja a seguir o passo a passo

  1. Acesse sua conta do Google em myaccount.google.com
  2. Vá para a seção “Informações Pessoais”
  3. Vá para a seção “Email”
  4. Clique no endereço de email exibido na seção “Email da conta do Google”
  5. Clique em “Alterar e-mail da conta do Google” e siga as instruções seguintes
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