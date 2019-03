MP vai acompanhar integração de Messenger, Instagram e WhatsApp

O Ministério Público do Distrito Federal abriu, na segunda-feira 11, uma investigação para acompanhar as consequências aos titulares dos dados pessoais da integração de suas comunicações por meio das plataformas Messenger, Instagram e WhatsApp, segundo portaria de instauração da apuração.

O procedimento administrativo foi aberto pelo promotor de Justiça Frederico Meinberg Ceroy após decisão do presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, de que a empresa planeja integrar as três plataformas de comunicação.

O representante do MP, que coordena a Unidade Especial de Proteção de Dados de Inteligência Artificial (Espec), pretende acompanhar esse processo e verificar se está de acordo com as normas brasileiras de proteção de dados.

Após a autuação, o MP vai notificar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) informando a instauração do procedimento administrativo.