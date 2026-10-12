Montadora francesa resgata modelo histórico em versão elétrica

O Citröen 2CV está para os franceses assim como o Fusca está para os alemães — e brasileiros. Projetado antes da Segunda Guerra Mundial e lançado somente após o fim dela, o carro de potência bem limitada democratizou a mobilidade na França e ajudou a impulsionar a indústria automobilística local. As diretrizes para sua criação eram semelhantes a uma receita gastronômica: deveria transportar quatro pessoas e 50 quilos de batatas a até 60 quilômetros por hora, com uma suspensão projetada para transitar por caminhos rurais sem quebrar ovos que porventura estivessem a bordo. Quando finalmente foi apresentado ao público, no Salão de Paris de 1948, conquistou a população por duas razões muito simples e atraentes: era econômico e fácil de manter. Sua produção durou até 1990, quando a última unidade saiu da fábrica de Mangualde, totalizando quase quatro milhões de unidades fabricadas ao longo da história.

Os executivos da Citroën juraram que jamais ressuscitariam o modelo icônico, de forma a mantê-lo para sempre no Hall da Fama da montadora francesa. Como promessas são feitas para serem descumpridas, a marca, hoje parte do Grupo Stellantis, anunciou que trará o Deux Chevaux de volta numa nova roupagem tecnológica. No Salão de Paris que abre ao público nesta terça-feira, 13, a fabricante vai mostrar o 2 CV Concept, redefinindo um modelo clássico para a era da mobilidade elétrica acessível. Com um comprimento compacto de 3m76 e uma tonelada de peso, o modelo presta homenagem ao passado através de detalhes como pedais com símbolos de animais, cesto de piquenique e porta-ovos nas portas. Com um preço inicial sugerido de cerca de 15 000 euros, em torno de 98 000 reais ao câmbio mais recente, o automóvel deve manter o ideal de facilidade de reparação, eficiência energética e conforto.

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Sob o capô, a Citroën optou por manter o suspense e não revelou números oficiais de autonomia ou a capacidade exata da bateria. Em vez de buscar números superlativos que inflacionariam os custos, a marca priorizou a eficiência e a contenção de peso para viabilizar o preço sugerido. Voltado estritamente para os deslocamentos urbanos do dia a dia, o conceito deve adotar um pacote compacto de baterias (estimado pelo setor entre 25 kWh e 30 kWh), o que projeta uma autonomia prática na casa dos 200 a 260 quilômetros, mantendo viva a filosofia original do 2CV de entregar apenas o essencial.

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Com lançamento comercial previsto para 2028 — ano em que a estreia do clássico original completará oito décadas —, a versão definitiva do novo 2CV será fabricada em solo europeu. Estrategicamente posicionado no catálogo da marca entre o urbano Ami e o hatchback C3, o modelo aposta em uma vocação genuinamente popular para democratizar o acesso à mobilidade elétrica no continente, reafirmando que o espírito prático do icônico compacto ainda tem papel central no futuro da indústria.