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Montadora francesa resgata modelo histórico em versão elétrica

Com interior colorido, cesto de piquenique e porta-ovos nas portas, o 2 Citroën 2CV Concept deve ser lançado comercialmente em 2028

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 16h11 | Atualizado em 12 out 2026, 16h17
Carro compacto laranja com teto preto, visto de frente e lateral, sobre fundo laranja degradê. Possui faróis em formato de C e rodas prateadas com detalhes amarelos. Uma sombra escura se projeta à esquerda do veículo
Citroën 2CV Concept: volta de um clássico, agora eletrificado -  (Citroën/Divulgação)
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O Citröen 2CV está para os franceses assim como o Fusca está para os alemães — e brasileiros. Projetado antes da Segunda Guerra Mundial e lançado somente após o fim dela, o carro de potência bem limitada democratizou a mobilidade na França e ajudou a impulsionar a indústria automobilística local. As diretrizes para sua criação eram semelhantes a uma receita gastronômica: deveria transportar quatro pessoas e 50 quilos de batatas a até 60 quilômetros por hora, com uma suspensão projetada para transitar por caminhos rurais sem quebrar ovos que porventura estivessem a bordo. Quando finalmente foi apresentado ao público, no Salão de Paris de 1948, conquistou a população por duas razões muito simples e atraentes: era econômico e fácil de manter. Sua produção durou até 1990, quando a última unidade saiu da fábrica de Mangualde, totalizando quase quatro milhões de unidades fabricadas ao longo da história.

Carro vermelho vibrante, modelo Citroën Ami, visto de frente, com faróis acesos em formato de C invertido, para-choque cinza e logotipo da marca. O veículo está sobre um fundo com gradiente de cinza escuro para laranja claro, projetando uma sombra escura à esquerda
O Citroën 2CV Concept: comprimento compacto de 3m76 e uma tonelada de peso – (Citroën/Divulgação)

Os executivos da Citroën juraram que jamais ressuscitariam o modelo icônico, de forma a mantê-lo para sempre no Hall da Fama da montadora francesa. Como promessas são feitas para serem descumpridas, a marca, hoje parte do Grupo Stellantis, anunciou que trará o Deux Chevaux de volta numa nova roupagem tecnológica. No Salão de Paris que abre ao público nesta terça-feira, 13, a fabricante vai mostrar o 2 CV Concept, redefinindo um modelo clássico para a era da mobilidade elétrica acessível. Com um comprimento compacto de 3m76 e uma tonelada de peso, o modelo presta homenagem ao passado através de detalhes como pedais com símbolos de animais, cesto de piquenique e porta-ovos nas portas. Com um preço inicial sugerido de cerca de 15 000 euros, em torno de 98 000 reais ao câmbio mais recente, o automóvel deve manter o ideal de facilidade de reparação, eficiência energética e conforto.

Interior de carro moderno com painel e estofamento amarelos. Volante branco oval, tela central exibe desenho de piquenique. Cesto de piquenique bege no chão e detalhes cromados no painel.
O Citroën 2CV Concept: interior lúdico e colorido – (Citroën/Divulgação)
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Sob o capô, a Citroën optou por manter o suspense e não revelou números oficiais de autonomia ou a capacidade exata da bateria. Em vez de buscar números superlativos que inflacionariam os custos, a marca priorizou a eficiência e a contenção de peso para viabilizar o preço sugerido. Voltado estritamente para os deslocamentos urbanos do dia a dia, o conceito deve adotar um pacote compacto de baterias (estimado pelo setor entre 25 kWh e 30 kWh), o que projeta uma autonomia prática na casa dos 200 a 260 quilômetros, mantendo viva a filosofia original do 2CV de entregar apenas o essencial.

Carro conceito Citroën Ami One vermelho e preto, visto de trás, em um fundo laranja-avermelhado com sombra projetada
O Citroën 2CV Concept: autonomia ainda sob segredo – (Citroën/Divulgação)
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Com lançamento comercial previsto para 2028 — ano em que a estreia do clássico original completará oito décadas —, a versão definitiva do novo 2CV será fabricada em solo europeu. Estrategicamente posicionado no catálogo da marca entre o urbano Ami e o hatchback C3, o modelo aposta em uma vocação genuinamente popular para democratizar o acesso à mobilidade elétrica no continente, reafirmando que o espírito prático do icônico compacto ainda tem papel central no futuro da indústria.

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