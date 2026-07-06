Microsoft anuncia grandes cortes na divisão do Xbox

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A Microsoft anuncia cortes drásticos na divisão Xbox, com 1.600 demissões imediatas e planos para totalizar 3.200. A medida visa conter prejuízos, já que a área opera com baixa lucratividade. Estúdios terão investimento reduzido ou encerrado, enquanto a empresa foca em IA para um futuro otimista.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 6, grandes cortes na divisão do Xbox. A empresa norte-americana deixará de investir e gerir estúdios de jogos e reduzirá sua equipe de trabalho em 20%. De imediato, serão demitidos 1.600 funcionários e, ao longo dos próximos anos, o número chega a 3.200.

Segundo o comunicado da Microsoft, a divisão do Xbox opera com uma margem de lucro de 3 a 10 vezes menor do que concorrentes. Além disso, Asha Sharma, diretora executiva da área e quem assinou o anúncio, afirmou que a empresa perde “64 cents para cada dólar investido”.

Com o objetivo de reduzir esse prejuízo, Asha declarou que a divisão fará três grandes mudanças: a primeira será o encerramento das relações com alguns estúdios de videogame. A Microsoft não investirá mais em desenvolvedoras como Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory e Undead Labs. A empresa de tecnologia também reduzirá o orçamento da Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang e Xbox Game Studios. A segunda mudança é a forma como a divisão se organiza, diminuindo os níveis hierárquicos de produção. Por fim, a empresa também diminuirá a equipe de trabalho.

Esse movimento da Microsoft está sendo realizado enquanto a companhia investe bilhões de dólares no desenvolvimento de inteligência artificial. Com a queda de vendas na área dos videogames, os cortes também representam uma mudança nos objetivos da empresa.

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Ainda assim, o Xbox representa cerca de 6% da receita da Microsoft e tem uma força significativa na indústria. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, o console e seus produtos tornaram-se um negócio fundamental para a empresa no segmento.

O anúncio assinado por Asha finaliza ressaltando a importância da franquia e busca um olhar otimista para o futuro da empresa:

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“Essas mudanças visam um futuro maior para o Xbox, não um menor. A próxima década será mais global e criativa do que qualquer coisa que já vimos em relação aos jogos. Este ano, investiremos no Xbox tanto quanto sempre investimos, mas com mais foco, mais disciplina e mais clareza, tudo para tornar o Xbox o lugar onde o mundo joga e cria.

Quero que o Xbox seja uma das poucas empresas que entretém mais de um bilhão de pessoas todos os dias e ofereça a todos a oportunidade de criar e se conectar. Sei que podemos alcançar esse objetivo. O Xbox possui muitas das franquias mais amadas da história do entretenimento, estúdios talentosos ao redor do mundo e voltaremos a crescer em 2027. A história está repleta de empresas que confundem longevidade com inevitabilidade. Nós não seremos uma delas.”.