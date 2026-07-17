Meta e Anthropic discutem possível parceria bilionária por poder de computação

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Meta e Anthropic estão em negociações para uma parceria de US$ 10 bilhões, onde a startup de IA utilizaria a capacidade computacional da gigante. O acordo, semelhante ao da Anthropic com a SpaceX, visa diversificar as fontes de lucro da Meta e impulsionar a infraestrutura de IA da startup. Entenda os detalhes dessa movimentação estratégica.

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A Meta e a Anthropic estariam discutindo uma possível parceria, avaliada em US$ 10 bilhões (cerca de R$ 51 bilhões), para compartilhar a capacidade computacional da gigante americana com a startup de IA. A discussão, ainda na fase inicial, é similar a um acordo alinhado entre a Anthropic e a SpaceX, em maio, para que a criadora do Claude tivesse acesso às capacidades do Colossus 1, supercomputador da agência espacial privada.

De acordo com informações do New York Times, a proposta foi feita pela Anthropic à Meta em junho. Durante um período de dois anos, a startup pagaria mensalmente à empresa, chegando ao valor de 10 bilhões de dólares em dois anos. A proposta, permitiria que a Meta diversificasse suas fontes de lucro ao compartilhar sua infraestrutura de computação.

Em maio, mesmo período do acordo entre a Anthropic e a SpaceX, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que a empresa pretendia entrar no ramo da computação em nuvem. Em outubro, o empresário também afirmou que outras empresas estavam “perguntando regularmente” se a gigante americana teria infraestrutura de processamento à venda”.