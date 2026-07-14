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Meta é acusada de usar IA para selecionar funcionários nas demissões em massa

Processo alega que o uso da IA focou em funcionários com deficiências e licenças médicas, empresa nega as acusações

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 18h09 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h55
Logotipo da Meta em tela escura, com o símbolo do infinito em azul brilhante e a palavra Meta em branco, refletindo luz azul
 (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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Meta é acusada de usar IA para selecionar funcionários nas demissões em massa Priorizar nos meus resultados Google

26 trabalhadores recém demitidos alegam em processo que a Meta, empresa dona do Facebook, Whatsapp e Instagram, teria usado ferramentas de inteligência artificial (IA) para selecionar funcionários com deficiência ou que tenham licenças médicas durante os processos de escolha dos trabalhadores afetados por ondas de demissão em massa. A empresa negou as acusações. 

O processo foi registrado nesta terça-feira, 14, por 26 ex-funcionários da Meta, em um tribunal federal em Oakland, na Califórnia. O grupo acusa a big tech de usar ferramentas de IA para selecionar, de forma desproporcional, funcionários com deficiências ou que tinham licenças médicas durante demissões em massa. Eles alegam que, na hora de decidir quem seria afetado pelas demissões, a empresa teria usado produtividade e uso de tokens de IA como métrica para escolher os afetados, fator que prejudicou funcionários que faltaram ao trabalho por condições médicas. 

De acordo com a agência Reuters, um porta-voz da empresa declarou que não há mérito nas acusações, e que “o gerenciamento de pessoal e decisões organizacionais são feitas por pessoas, não por IA”. Esse tipo de processo pode ser o primeiro nos EUA que aborda o uso de IA na condução de demissões em massa. Em maio, a empresa demitiu cerca de 10% de todos os seus funcionários, número que se aproxima dos 8 mil. As mudanças se relacionam com o crescimento recente do uso de IA nos produtos da empresa e em seus métodos internos de trabalho.

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Veja a seguir a resposta oficial de um porta-voz da Meta:

“Essas alegações não têm fundamento e não são baseadas em fatos. A gestão da força de trabalho e as decisões organizacionais foram e são feitas por pessoas, e não por Inteligência Artificial.”

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