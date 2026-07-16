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A Meta aprimora a segurança de adolescentes no Instagram com novas medidas. A Meta AI passará a alertar pais sobre conversas de risco de suicídio/automutilação com os filhos, após revisão manual. A plataforma também impõe mais restrições às interações da IA com jovens. Entenda as melhorias para a proteção online.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Meta anunciou nesta quinta-feira, 16, uma série de novas medidas para pais que supervisionam seus filhos através das Contas de Adolescente, ferramenta do Instagram para proteger menores de idade ao acessarem a rede social. Dentre as principais mudanças, destaca-se o aviso que a inteligência artificial da empresa, a Meta AI, dará aos pais caso seus filhos engajem em conversas com a IA sobre suicídio e automutilação.

Atualmente, a Meta AI direciona o adolescente para linhas de apoio e o encoraja a procurar pais ou responsáveis quando as conversas entram em assuntos pesados como o suicídio, além de já avisar os pais caso os filhos pesquisem com frequência em um curto período sobre o tema. A nova atualização das medidas vai permitir que, a partir de agora, a IA alerte os pais caso as mensagens que os filhos trocam com a inteligência indiquem que eles podem estar em risco. De acordo com a Meta, a ferramenta foi aprimorada a partir de discussões com pais e especialistas para compreender por completo quais conversas indicam um potencial de risco, mesmo que sutil.

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Dado o peso da situação, todas as conversas que forem sinalizadas pela Meta AI como de risco serão revisadas manualmente antes de um alerta ser enviado, como forma de proteger também os pais. Caso a intenção seja identificada como ambígua, os pais serão alertados por cautela, mesmo em situações que talvez não representem um perigo real. Os alertas já estarão ativos para pais que usam a supervisão parental do Instagram nos EUA, Reino Unido, Austrália e Canadá. Também serão disponibilizados ao redor do globo até o fim do ano.

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Restrição à IA

Além das questões com a Meta AI, a empresa anunciou mais restrições para as conversas dos adolescentes com a IA. Desde outubro de 2025, a plataforma já permite a ativação do “Conteúdo Limitado”, configuração que restringe mais ainda a configuração de 13+ — já existente para as Contas de Adolescente de forma automática — no Instagram. Agora, essa mudança também vai se aplicar às conversas com a Meta AI. O agente já é treinado para não participar de conversas sensíveis, como temas sexuais ou românticos, ou em outros contextos que oferecem riscos. A nova mudança limita ainda mais as conversas permitidas do jovem com a IA, e a ferramenta se recusará a responder a ainda mais perguntas.

A empresa explicou em comunicado que tem trabalhado para melhorar a proteção de adolescentes durante o uso de suas redes. Para isso, a Meta trabalhou com seu Conselho de Especialistas em Bem-Estar com IA e, nesta nova atualização, buscou a opinião de 75 profissionais de saúde mental sobre como a Meta AI responde às mensagens dos adolescentes que envolvem suicídio e automutilação. Os especialistas avaliaram as respostas e deram um retorno sobre o quão apropriado seriam para o contexto e como poderiam melhorar.