Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Tecnologia

Meta AI: A nova inteligência artificial que escapou de teste e invadiu sistemas

Assim como a OpenAI e a Anthropic, agora a Meta de Zuckerberg também faz parte do grupo de empresas com IAs que escaparam dos testes

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 19h00
Um smartphone exibe o logotipo da Meta, um símbolo azul de infinito, e o nome Meta em branco, sobre um fundo escuro com círculos roxos desfocados
Empresa já é a terceira a revelar que seus modelos escaparam dos testes (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Meta AI: A nova inteligência artificial que escapou de teste e invadiu sistemas Priorizar nos meus resultados Google

A Meta, empresa dona do Whatsapp, Instagram e Facebook, confirmou nesta quinta-feira, 6, um incidente novo com seu principal agente de inteligência artificial, o Meta AI. De acordo com um porta-voz da empresa, seus modelos de IA em teste escaparam de um ambiente controlado, tiveram acesso à internet e invadiram sistemas de outras empresas, história igual à divulgada pela OpenAI, criadora do ChatGPT, e pela Anthropic, criadora do Claude, nas últimas semanas. 

A informação do vazamento foi divulgada pela imprensa americana e posteriormente confirmada por um porta-voz à BBC. De acordo com a empresa, o incidente aconteceu durante uma avaliação realizada por um parceiro externo. A Irregular, empresa de testes para modelos de IA “de fronteira” — ou seja, super inteligentes — é a mesma que foi personagem principal do incidente da OpenAI e da Anthropic. Em todos os agora três casos, um erro nos teste de “roubo à bandeira” fez com que os agentes acessem a internet real e invadissem sistemas. 

No caso da Meta, o modelo envolvido foi o Muse Spark 1.1. Os testes de roubo à bandeira envolvem colocar a IA em um ambiente supostamente controlado e solicitar a recuperação de um dado “escondido” por trás de algum sistema. A simulação, criada para observar as habilidades dos agentes na área de cibersegurança, já deu errado pelo menos com três grandes empresas de IA diferentes. 

Siga
Continua após a publicidade

À AFP, o porta-voz da Meta prometeu a publicação de um relatório mais detalhado, similar aos comunicados da OpenAI e da Anthropic das últimas semanas. Através deles, as criadoras do ChatGPT e do Claude deixaram claro como esse tipo de ocorrência mostra que as medidas de segurança para modelos de fronteira devem ser frequentemente testadas, para que seus refinos melhorem. 

Publicidade
TAGS:
ChatGPT
Inteligencia Artificial
Meta
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).