Mapa dinâmico rastreia casos de coronavírus pelo Brasil

Algumas semanas depois do lançamento de um mapa online que contabiliza os casos, suspeitas e mortes decorrentes do coronavírus, um aplicativo semelhante foi lançado. Desta vez, o mapa foca apenas no Brasil.

A ideia é que localizar e rastrear a evolução da pandemia possa ajudar a acalmar os ânimos e informar o público. No site, é possível visualizar ainda o número de suspeitas de coronavírus que foram descartadas — no momento, a quantidade se aproxima dos mil e novecentos (equivalente a 14% do total).

O aplicativo foi criado pela empresa Imagem Geosistemas. O painel é dinâmico, atualizado em tempo real e pode ser acessado clicando neste link.