Maior avião da história se aproxima do primeiro voo

O Stratolaunch, o maior avião já construído, está cada vez mais perto de seu primeiro voo.

Com uma envergadura de 117 metros (a de um avião comum gira em torno dos 60 a 70 metros), a aeronave terminou, no dia 9 de janeiro, a fase de testes que envolvia alcançar altas velocidades (cerca de 219 quilômetros por hora) no chão. O próximo passo é o voo.

No entanto, a empresa homônima, originária de Seattle, nos EUA, levará de dezoito a 24 meses para conseguir as certificações dadas pela agência nacional de aviação, sem as quais é impossível voar no país. Assim, a estimativa é de que o primeiro voo seja realizado entre 2020 e 2021.

O objetivo final do Stratolaunch é ser utilizado para lançar foguetes ao espaço. O avião carregará as naves entre as suas asas e os soltará a quase 11 quilômetros de altitude. A partir daí, os foguetes voarão com seus próprios motores em direção ascendente, enquanto o Stratolaunch retornará ao solo, pronto para uma nova missão.

Em novembro do ano passado, a empresa anunciou que planeja construir também seus próprios foguetes. O projeto inicial se chama Medium Launch Vehicle (veículo de lançamento médio), e o intuito é que tenha capacidade para carregar quase 3,5 toneladas.