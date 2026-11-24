Os agentes de inteligência artificial podem representar uma transformação estrutural comparável, em seus efeitos, à Revolução Industrial, mas em um intervalo de tempo muito menor.

Essa é a tese central de “Empresa Agêntica: como a inteligência artificial agêntica está transformando as empresas de serviços profissionais”, livro de Adilson Batista, que atua como diretor de Inovação na empresa Cadastra.

O foco está nas mudanças que ocorrem quando agentes de IA passam a executar atividades, conectar sistemas e participar de processos que antes dependiam exclusivamente de pessoas.

O livro é direcionado a lideranças empresariais e investidores interessados nos novos modelos de negócio.

Continua após a publicidade

“A IA agêntica é, para os serviços profissionais, o que a máquina a vapor foi para a indústria. O profissional sênior tradicional, que sempre teve um papel relevante, vira o maître da relação com cada cliente, enquanto uma segunda figura, o maestro dos agentes, rege a operação dos bastidores”, compara Batista na obra.

Esse “maestro de agentes” passa a ser responsável por compreender a arquitetura tecnológica, conectar ferramentas e sistemas e coordenar a atuação dos agentes inteligentes em complementaridade à expertise técnica dos especialistas de cada área.

Continua após a publicidade

O livro também examina os impactos dessa transição sobre a formação de profissionais, especialmente nos níveis juniores. Se os agentes passam a executar tarefas antes atribuídas a quem estava no início da carreira, surge a questão: como formar os especialistas seniores do futuro?

A obra aborda ainda a ética no uso da inteligência artificial e as relações entre empresas, clientes e fornecedores.

Continua após a publicidade

O lançamento oficial está previsto para 8 de dezembro.