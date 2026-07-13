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Tecnologia

Lista dos 10 carros elétricos mais vendidos no primeiro semestre é divulgada

BYD e Geely dominam o top 5; modelo da Chevrolet aparece em quarto

Por Gabriel Bussolotti Silveira 13 jul 2026, 16h29 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h19
Showroom da BYD em Hong Kong: mercado em franca expansão
Showroom da BYD em Hong Kong (Getty/Getty Images)
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A lista dos 10 carros elétricos mais vendidos no primeiro semestre goi divulgada pela consultoria automobilística K.Lume. Os modelos da BYD e Geely dominam o top 5, mas o Chevrolet Spark aparece em quarto. O ranking foi feito a partir dos veículos BEV (100% elétricos) mais emplacados entre janeiro e junho de 2026.

O primeiro da lista é o BYD Dolphin Mini, no qual 35.681 unidades do modelo foram emplacadas nos seis primeiros meses deste ano. O carro é vendido em duas configurações: a GL, por 118.990 reais, e a GS, por 119.990 reais. A diferença entre elas é que a GL possui uma bateria de 30 kWh e uma autonomia de 224 km. Já a bateria da GS consegue armazenar 38,8 kWh e o modelo pode rodar 280 km.

Em segundo lugar aparece o BYD Dolphin, que é a versão um pouco menor do primeiro da lista. Foram emplacados 18.054 do veículo disponível em três modelos diferentes: Dolphin GS, Dolphin SE e Dolphin Plus. 

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O carro que ocupa a terceira posição é o Geely EX2, com 14.780 unidades vendidas. O veículo possui duas versões, o Pro, a partir de 123.800 reais, e o Max, saindo por 136.800 reais. As dimensões e o desempenho entre eles são iguais, porém a linha Max possui mais recursos.

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O top 5 segue com o Chevrolet Spark (3.847 unidades) e o Geely EX5 (3.363 unidades).

Em comparação à lista dos carros mais vendidos de 2025, a BYD segue no topo (1. BYD Dolphin Mini: 32.486 unidades; 2. BYD Dolphin: 15.237 unidades). Porém os modelos da Geely e da Chevrolet subiram posições (7. Geely EX2: 2.442 unidades; 8. Chevrolet Spark EUV: 1.563 unidades), de acordo com os dados são da ABVE (Associação Brasileira de Veículos Elétricos). 

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Confira a lista do 10 carros elétricos mais vendidos no primeiro semestre de 2026: 

  1. BYD Dolphin Mini: 35.681 unidades;
  2. BYD Dolphin: 18.054 unidades;
  3. Geely EX2: 14.780 unidades;
  4. Chevrolet Spark: 3.847 unidades;
  5. Geely EX5: 3.363 unidades;
  6. Leapmotor C10: 3.092 unidades;
  7. BYD Yuan: 2.962 unidades;
  8. GWM Ora 03: 1.837 unidades;
  9. Volvo EX30: 1.346 unidades;
  10. Aion V: 969 unidades.
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