Lista dos 10 carros elétricos mais vendidos no primeiro semestre é divulgada

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Descubra os 10 carros elétricos mais vendidos no primeiro semestre de 2026, segundo a consultoria K.Lume. BYD e Geely dominam o top 5, mas o Chevrolet Spark surpreende na quarta posição. O ranking detalha os modelos, suas configurações e autonomias, além de comparar o cenário atual com os dados de 2025.

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A lista dos 10 carros elétricos mais vendidos no primeiro semestre goi divulgada pela consultoria automobilística K.Lume. Os modelos da BYD e Geely dominam o top 5, mas o Chevrolet Spark aparece em quarto. O ranking foi feito a partir dos veículos BEV (100% elétricos) mais emplacados entre janeiro e junho de 2026.

O primeiro da lista é o BYD Dolphin Mini, no qual 35.681 unidades do modelo foram emplacadas nos seis primeiros meses deste ano. O carro é vendido em duas configurações: a GL, por 118.990 reais, e a GS, por 119.990 reais. A diferença entre elas é que a GL possui uma bateria de 30 kWh e uma autonomia de 224 km. Já a bateria da GS consegue armazenar 38,8 kWh e o modelo pode rodar 280 km.

Em segundo lugar aparece o BYD Dolphin, que é a versão um pouco menor do primeiro da lista. Foram emplacados 18.054 do veículo disponível em três modelos diferentes: Dolphin GS, Dolphin SE e Dolphin Plus.

O carro que ocupa a terceira posição é o Geely EX2, com 14.780 unidades vendidas. O veículo possui duas versões, o Pro, a partir de 123.800 reais, e o Max, saindo por 136.800 reais. As dimensões e o desempenho entre eles são iguais, porém a linha Max possui mais recursos.

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O top 5 segue com o Chevrolet Spark (3.847 unidades) e o Geely EX5 (3.363 unidades).

Em comparação à lista dos carros mais vendidos de 2025, a BYD segue no topo (1. BYD Dolphin Mini: 32.486 unidades; 2. BYD Dolphin: 15.237 unidades). Porém os modelos da Geely e da Chevrolet subiram posições (7. Geely EX2: 2.442 unidades; 8. Chevrolet Spark EUV: 1.563 unidades), de acordo com os dados são da ABVE (Associação Brasileira de Veículos Elétricos).

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Confira a lista do 10 carros elétricos mais vendidos no primeiro semestre de 2026:

BYD Dolphin Mini: 35.681 unidades; BYD Dolphin: 18.054 unidades; Geely EX2: 14.780 unidades; Chevrolet Spark: 3.847 unidades; Geely EX5: 3.363 unidades; Leapmotor C10: 3.092 unidades; BYD Yuan: 2.962 unidades; GWM Ora 03: 1.837 unidades; Volvo EX30: 1.346 unidades; Aion V: 969 unidades.