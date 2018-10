Linguagem usada em posts no Facebook pode acusar sintomas depressivos

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão . Cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram um algoritmo que permite identificar sintomas da doença por meio da análise linguística de posts no Facebook .

Segundo o cientista social computacional da universidade, e um dos autores do trabalho, Johannes Eichstaedt, os dados encontrados em redes sociais podem apontar uma futura depressão porque os hábitos linguísticos dos usuários antes e depois do aparecimento de seus sintomas depressivos mudam. Termos como “lágrimas” e “sentimentos”, menções a hostilidade e solidão e o uso frequente de pronomes em primeira pessoa, como “eu” e “me”, passam a ser muito mais utilizados depois do advento da doença.

Os pesquisadores coletaram informações retiradas de perfis no Facebook e históricos médicos dos participantes para, posteriormente, analisá-los com a ajuda de técnicas de machine learning (aprendizado das máquinas). Mais de 1 200 pessoas consentiram em entregar seus dados para os pesquisadores. Dessas, apenas 114 haviam sido diagnosticadas com depressão por seus médicos. Restava aos profissionais observar se o algoritmo que criaram saberia identificar com precisão essas 114 pessoas dentro de um grupo bem maior.

O resultado final foi surpreendente: o método criado foi capaz de prever o desenvolvimento da depressão até três meses antes da primeira documentação da doença por parte dos médicos. Ou seja, a conclusão é de que os cientistas podem ter criado uma forma de identificar sintomas depressivos antes mesmo que psiquiatras o possam fazer — e usando apenas a linguagem e o Facebook.