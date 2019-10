iPhone 11: a nova versão do smartphone está mais barata no Brasil

Na quarta-feira 9 a Apple divulgou os valores para o comércio brasileiro da sua nova geração de iPhones com o sistema operacional iOS 13. O preço começa em 4 999 reais e pode chegar, para quem quiser mais memória de armazenamento, em 5 799 reais. Também desembarcam no país o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max, opções mais avançadas, com custo elevado: a partir de 6 999 reais e 7 599 reais, respectivamente.

Em comparação ao ano passado, contudo, a nova família de telefones está mais barata – os valores caíram entre 200 e 400 reais. Os descontos maiores ficaram com os modelos mais caros. O iPhone XR, que pode ser comparado ao iPhone 11, variava entre 5 000 reais (na versão com 64 GB de armazenamento) a 6 000 reais (256 GB) – havia ainda uma versão intermediária, por 5 000 reais (128 GB de armazenamento).

A Apple diz que os parceiros no varejo terão diferentes opções de pagamentos, descontos e até retorno de crédito, o que pode ajudar a abater uma parcela do valor. Os novos modelos de smartphones estarão disponíveis em 18 de outubro no país, antes do esperado pelo mercado – normalmente a Apple fazia o lançamento em território nacional em novembro.

Contudo, mesmo com a redução dos valores e a possibilidade de conseguir um abono com os varejistas na hora de comprar, dá para imaginar uma série de outras coisas que podem ser adquiridas com o montante gasto em um iPhone 11. Abaixo uma lista de investimentos mais baratos que o novo iPhone 11: