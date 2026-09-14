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iOS 27: Apple libera nova atualização de sistema com Liquid Glass e IA

Novos recursos do sistema operacional da empresa focam na evolução que a inteligência artificial trouxe à Siri e ao Apple Intelligence

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 19h57 | Atualizado em 14 set 2026, 20h06
Parte superior de um smartphone azul escuro com tela dourada exibindo 9:41, data Wed Apr 1 e ícones de sinal, Wi-Fi e bateria. Uma pílula preta com reflexo colorido está no centro superior da tela
 (Apple/Divulgação)
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iOS 27: Apple libera nova atualização de sistema com Liquid Glass e IA Priorizar nos meus resultados Google

A Apple liberou nesta segunda-feira, 14, a nova geração do sistema operacional do iPhone, o iOS 27. O sistema tem como destaque uma versão melhorada e mais avançada da Siri AI, recursos do Apple Intelligence, ferramentas de controle parental e melhorias no design Liquid Glass. Aparelhos até o iPhone 11 poderão ser atualizados, mas alguns sem os recursos avançados de Inteligência Artificial. 

Os principais modelos novos da empresa, como o iPhone 18 Pro, o 18 Pro Max e o iPhone Duo terão a atualização, mas a nova versão do sistema operacional chega até modelos mais antigos, como o iPhone 11, de 2019. Apesar disso, do iPhone 11 até o iPhone 15 Plus, as atualizações não terão qualquer tipo de recurso de IA. Os iPhones SE de segunda e terceira geração também ficarão de fora.

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A principal novidade do novo sistema operacional envolve a Inteligência Artificial. Com a Siri AI e o Apple Intelligence, os aparelhos terão mudanças na maior parte das experiências com recursos personalizados. A Siri AI ganhou seu aplicativo dedicado, e pode ser acionado por outros meios além da voz ou base da tela. Suas respostas agora são mais completas e se assemelham a chatbots de IA conhecidos. Além disso, pode observar o dia a dia do usuário para recuperar informações, como conversas e buscas na internet. 

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Os recursos do Apple Intelligence, por sua vez, estarão disponíveis inicialmente em inglês. A versão em português chegará até o fim do ano. Outros recursos de IA estão inclusos. As ferramentas de inteligência da empresa estão conectadas com diversos aplicativos básicos, como o Safari. É possível criar extensão para sites e pedir que o navegador monitore páginas específicas da web a depender do pedido, com o envio de uma notificação para o usuário.  

A IA também foi implementada para fotografias, com três novas atualizações. Houve melhoras na configuração para remoção de objetos, adicionaram uma ferramenta de extensão — feita para a expansão de imagens — e o Spatial Reframing, que permite ajustar perspectiva e enquadramento depois que uma foto já foi tirada. 

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Com relação ao design, o Liquid Glass também foi atualizado. Agora, o nível de transparência poderá ser modificado, e os ícones tiveram mudanças para serem cada vez mais próximos do ideal de vidro previsto pelo novo design. O sistema também está mais responsivo, com aplicativos abrindo até 30% mais rápido. A velocidade do AirDrop também melhorou, agora 80% mais veloz. 

Controle parental

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A Apple incluiu uma série de novos recursos, focados no controle parental. As ferramentas vem como resposta à onda de mudanças em redes sociais e outras áreas de tecnologia que cada vez mais procuram controlar o acesso de jovens às redes. Os telefones agora podem incluir uma Conta para Criança, que pode ser criada do zero ou convertida de uma conta existente. Ela tem medidas de segurança especiais, como bloqueio de sites adultos e restrições na App Store. Um dos recursos é um “botão do castigo”, em que os pais podem bloquear de imediato todos os aplicativos nos dispositivos dos filhos. 

O sistema também deixa os pais decidirem quais aplicativos serão instalados no telefone dos filhos, e também lança o “Ask to browse”, recurso em que a criança só consegue acessar sites específicos com a permissão dos pais. Além disso, o iOS 27 para crianças conseguirá detectar nudez e intervir antes que a criança assista a conteúdos de violência ou gore, inclusive em chamadas ao vivo de FaceTime.

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Veja abaixo a lista completa de aparelhos compatíveis com o iOS 27

iPhone Duo

iPhone 18 Pro Max

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iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone Air

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2ª geração e posterior)

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