‘Intelligent UI’: ChatGPT muda formato e adiciona imagens, gráficos e elementos visuais às respostas

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A OpenAI atualiza o ChatGPT com o “Intelligent UI”, powered by GPT-6, que transforma respostas de texto para uma experiência multimídia. Agora, a IA integra imagens, mapas e diagramas, adaptando o formato ao contexto do pedido. A novidade chega para assinantes hoje e para usuários gratuitos amanhã, prometendo uma interação mais rica e visual.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Desde a criação e explosão de uso do ChatGPT, chatbot de IA criado pela OpenAI e hoje uma das ferramentas do ramo mais utilizadas do mundo, suas respostas para todos os usuários costumavam ter um formato padrão: o texto. Nesta quarta-feira, 7, a empresa americana anunciou uma mudança total desse fato. Com a chegada do “Intelligent UI”, movido pelo modelo GPT-6, as respostas que a IA entrega ao usuário agora serão integradas com imagens, mapas, diagramas e mapas mentais, a depender do contexto dos pedidos.

A nova atualização chega ainda nesta quarta-feira para os assinantes dos planos Plus, Pro, Business e Enterprise, e também amanhã, 8, para os usuários dos planos Free e Go. Com o novo formato de resposta, o conteúdo que o modelo entrega a seu usuário será moldado a depender do contexto. Caso peça por um roteiro de viagem, a IA pode entregar, além do texto, bullet points com os lugares que devem ser visitados, um mapa da cidade com rotas do hotel até os destinos, entre outros formatos.

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Intelligent UI

O novo formato de resposta deve conseguir formular a informação ao usuário com texto, imagens (como diagramas e outros formatos visuais) e elementos interativos, como gráficos e modelos. De acordo com a empresa, esses formatos podem envolver botões, gráficos, formulários, listas, e outros tipos de experiências interativas. “O formato depende do que você busca. Uma comparação pode funcionar melhor lado a lado, uma explicação pode ser mais bem feita através de um diagrama interativo, e quando um texto simples resolver o problema, o ChatGPT lhe dará isso”.

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De acordo com Aarush Selvan, gerente de produtos da OpenAI, a ideia da mudança vem porque a empresa acredita que “a forma como você trabalha com a IA deve se adaptar ao que você precisa e ao que você está tentando fazer”. “Uma coisa que sempre pensamos é como podemos fazer isso de uma forma em que você possa se expressar em várias modalidades diferentes”, afirmou. Selvan frisou ainda o fato de que bilhões de pessoas ao redor do mundo usam o ChatGPT diariamente, e que a empresa não quer mudar uma experiência a qual as pessoas já estejam acostumadas, mas sim melhorá-la.

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A ferramenta pode construir elementos visuais diversos, criar ferramentas únicas para resolver problemas específicos, como uma calculadora focada em finanças ou um formulário que divide a conta de um jantar entre amigos. De acordo com a OpenAI, a criação de todos os componentes do Intelligent UI veio com o modelo GPT-6, que teve a “liberdade de criar a interface mais prática para cada questionamento”.

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Ainda de acordo com Selvan, o uso de tokens da IA não deve mudar. “A Intelligent UI é muito, muito eficiente em como ela produz essas respostas, mesmo que elas tenham visuais ricos, ou mesmo coisas que são mais complicadas, […] nós não esperamos nenhuma mudança para a experiência das pessoas”, explicou.