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Tecnologia

Instagram, WhatsApp e Facebook registram instabilidade nesta sexta-feira, 12

As versões web das plataformas foram as mais afetadas

Por Gabriel Bussolotti Silveira 12 jun 2026, 14h43
London, UK - July 19, 2018: The buttons of Instagram, Skype, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Pinterest and other apps on the screen of an iPhone.
Aplicativos da Meta (stockcam/Getty Images)
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Instagram, WhatsApp e Facebook registram instabilidade nesta sexta-feira, 12 Priorize VEJA no Google

O Instagram, WhatsApp e Facebook, aplicativos pertencentes à Meta, apresentaram instabilidade nesta sexta-feira, 12. Além dessas plataformas mais utilizadas, o Messenger, app de mensagem, também oscilou. Suas versões web tiveram mais problemas, o que dificultou o acesso dos usuários aos serviços. 

De acordo com o Downdetector, site que monitora falhas de serviços na internet e reúne reclamações de internautas, os relatos começaram por volta das 10h45 (horário de Brasília). O pico de reclamações foi registrado próximo às 11h45: mais de 5.000 usuários fizeram reclamações nesse horário.

Porém, somente a versão norte-americana da página de monitoramento registrou o problema. Até às 11h20, o site nacional do Downdetector não havia notado um aumento expressivo de reclamações ligadas aos aplicativos da Meta.

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As redes sociais ainda não se estabilizaram e o site de monitoramento não divulgou mais detalhes sobre o caso. A Meta também não se pronunciou e, até o momento, não se sabe o motivo da instabilidade dos aplicativos.

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Os problemas registrados

No caso do Instagram, sua versão acessada pelo navegador não estava disponível para o uso. Além disso, foram registrados erros no envio de mensagens por DM e na visualização de comentários nas postagens da rede social de fotos. Já o Facebook, o aplicativo estava normal, mas a versão web também não abria. Há relatos de usuários que não conseguiam entrar nos perfis e de contas desconectadas em ambas as plataformas.

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Repercussão 

A queda dos serviços da Meta repercutiu em outras redes sociais e na mídia. No X, antigo Twitter, internautas compartilharam relatos e brincaram com a situação. A data do ocorrido foi o que mais gerou engajamento: a instabilidade dos aplicativos coincidiu com o dia dos namorados, gerando memes que relacionavam os fatos. Na imprensa, o assunto foi comentado em veículos do mundo inteiro, indicando que o problema pode ter sido global.

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