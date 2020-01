Instagram testa função de envio de mensagens na versão web

Depois de anos oferecendo a experiência da rede social somente pelo aplicativo de smartphone, o Instagram disponibiliza a partir de hoje (14), para uma pequena parcela dos usuários, o serviço de mensagens diretas (DMs) via navegador. Trata-se de um teste, afirma a empresa, e mais detalhes sobre a liberação em larga escala devem surgir depois do experimento.

A experiência de mensagens diretas será essencialmente a mesma no navegador e no celular. É possível criar novos grupos e iniciar um bate-papo ao acessar um perfil. Também se pode clicar duas vezes para curtir uma mensagem, compartilhar fotos que estão na área de trabalho e ver o número total de mensagens não lidas. As notificações de DM podem, inclusive, ser ativadas para aparecerem na área de trabalho.

A decisão faz parte do novo posicionamento do Facebook, companhia à qual pertence o Instagram, que tem buscado priorizar mensagens privadas devido o crescimento do mensageiro WhatsApp, também de propriedade da marca. O CEO Mark Zuckerberg, em entrevista ao jornal americano The New York Times no ano passado, disse que “mensagens privadas, grupos e stories” eram as “três áreas de comunicação online que mais cresciam” nas redes sociais.

O “stories” do Instagram já está na versão de navegador e, com o anúncio de hoje, o Instagram mostra que está alinhado com o que Zuckerberg disse que ele e a empresa priorizariam.