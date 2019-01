Instagram libera visualização de post na horizontal, mas logo desiste

Alguns usuários do Instagram tomaram um susto nesta quinta, 27, pela manhã. A empresa liberou uma atualização em que os posts apareciam na horizontal e para visualizar outras postagens era preciso tocar na lateral da imagem da mesma forma como no Stories. Rapidamente houve reclamações, a mudança foi desfeita em algumas horas e a listagem de posts voltou a ser mostrada na vertical. Segundo a empresa nos Estados Unidos, ocorreu um erro que atingiu prioritariamente aparelhos com o sistema operacional iOS e não os com Android.

O próprio diretor do Instagram, Adam Mosseri, se desculpou pelo problema em uma série de mensagens no Twitter. Em uma delas, Mosseri diz que “deveria ser apenas um teste, que atingiu muito mais pessoas do que deveria por acidente. Pedimos desculpas pelo problema”.

A empresa também se desculpou em um comunicado. “Devido a um bug, alguns usuários viram uma mudança na forma como seu feed aparece hoje. Corrigimos rapidamente o problema e o feed voltou ao normal. Pedimos desculpas por qualquer confusão.”