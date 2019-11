Incrível avanço permite que hologramas agora possam ser ‘tocados’

Os recentes avanços da tecnologia têm permitido uma evolução gigantesca dos hologramas, conforme reportado por VEJA na edição desta semana. Depois de possibilitar a “ressuscitação” de artistas célebres, recentemente essa tecnologia atingiu um novo patamar: agora, hologramas podem ser vistos de qualquer ângulo em 3D, e mesmo tocados e sentido por mãos humanas.

O avanço é fruto do trabalho de pesquisadores da britânica Universidade de Sussex, que aplicaram uma técnica baseada na levitação de pequenas partículas para conseguir o efeito pretendido. Dois sistemas ultrassônicos foram usados para emitir ondas sonoras que fizeram uma esfera de resina de apenas dois milímetros flutuar. No ar, a movimentação da bolinha dá a impressão de tridimensionalidade, transformando-a em um holograma.

A esfera era movimentada até atingir, no máximo, 30 quilômetros por hora — dado o tamanho minúsculo do objeto, seu movimento era mais rápido do que o olho humano consegue distinguir. Assim, tudo que o espectador enxerga é uma forma holográfica em 3D, que pode ser vista de qualquer ângulo, sem que o efeito se perca.

Além de mover a esfera para criar formas aleatórias, os sistemas ultrassônicos podem fazê-la gerar a imagem de um rosto humano e simultaneamente funcionar como um pequeno alto-falante que permite que o rosto fale. Outro exemplo é mais simples: a bolinha pode criar a imagem de asas de uma borboleta que poderiam ser sentidas caso alguém colocasse a mão perto o suficiente, já que o indivíduo, na prática, tocaria a pequena esfera, ao alcançar a imagem com seus dedos.

A invenção pode ser um passo importante para a criação de novas tecnologias. A indústria de cinema e a dos videogames são só algumas das quais poderiam se beneficiar com o futuro advento de hologramas que pudéssemos sentir e ver em três dimensões.