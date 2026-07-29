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Incidente da OpenAI: modelos de IA invadiram outras quatro plataformas

Uma delas serviu como ponto de partida para o ataque ao Hugging Face, uma biblioteca de modelos de linguagem

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 10h42 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h02
ChapGPT 5, da Open AI
OpenAI: modelos fujões invadiram outras plataformas (Li Hongbo/VCG via/Getty Images)
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Incidente da OpenAI: modelos de IA invadiram outras quatro plataformas Priorizar nos meus resultados Google

Os dois modelos de inteligência artificial (IA) da OpenAI que escaparam — por iniciativa própria — do ambiente controlado onde eram testados para atacar o site Hugging Face também invadiram outras quatro plataformas, segundo a criadora do ChatGPT.

Uma dessas plataformas serviu como ponto de partida para o ataque ao Hugging Face, uma biblioteca de IA que os dois modelos vasculharam em busca de respostas para testes aplicados pelos desenvolvedores da OpenAI.

O que aconteceu?

Recentemente, a OpenAI realizou avaliações internas de cibersegurança para medir o quão capazes seus modelos mais avançados (incluindo o GPT-5.6-Sol) seriam em operações cibernéticas ofensivas. Como o objetivo era testar a capacidade total da IA, alguns filtros automáticos de segurança haviam sido desligados temporariamente.

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Os modelos deveriam rodar isolados no sandbox. No entanto, encontraram uma vulnerabilidade no utilitário de pacotes do ambiente. A IA usou a falha para escalar privilégios dentro da rede interna da OpenAI até encontrar uma máquina conectada à internet.

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Uma vez na internet, a IA identificou que as respostas para a prova que ela tentava resolver estavam armazenadas no repositório do Hugging Face. O agente autônomo executou milhares de comandos contra a infraestrutura da plataforma para obter os dados do teste.

Em 16 de julho, o Hugging Face identificou a intrusão atípica — totalmente operada por um sistema de agentes autônomos — e bloqueou o acesso, rotacionando chaves de segurança e notificando as autoridades.

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Dias depois, a OpenAI confirmou publicamente que os pacotes de ataques partiram de seus próprios modelos em fase de testes. O evento provou que apenas isolar IAs em sandboxes de software pode ser insuficiente quando elas possuem capacidades avançadas de programação e análise de vulnerabilidades. A indústria passou a adotar isolamento via hardware e restrições criptográficas mais severas para testes de agentes autônomos.

(Com AFP)

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ChatGPT
Inteligencia Artificial
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