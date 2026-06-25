IBM anuncia primeiro chip com menos de 1 nanômetro do mundo

Na década de 1980, a IBM revolucionou o mundo ao anunciar o IBM PC (sigla para Personal Computer) e trouxe à sociedade a ideia de ter um computador pessoal que ajudasse os indivíduos em suas milhares de tarefas durante o dia a dia. Com o passar das décadas, a empresa continuou em evolução na área de tecnologia e nesta quinta-feira, 25, anunciou mais um grande passo. A IBM criou o primeiro chip da história que alcança o tamanho de menos de um nanômetro e promete 50% mais performance que seu último chip de 2 nm.

O chip de 0,7 nm carrega cerca de 100 bilhões de transistores. Os chips, independente da função deles, são formados por bilhões de transistores que atuam como um tipo de controlador da corrente elétrica que passa pelo chip. A alta quantidade desses itens minúsculos, fabricados a partir de materiais semicondutores, como o silício, faz com que esse pequeno item possa realizar ações complexas com cada vez mais rapidez e eficiência.

A presença dos chips ao redor do mundo é inegável. Dentro de celulares, carros, computadores, setores de Inteligência Artificial e outros tipos de eletrônicos carregam em sua maioria um chip que permite sua função de forma perfeita.

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O chip em si tem o tamanho de uma unha, mas os transistores que realizam seu trabalho tem o tamanho minúsculo que só é possível observar através de um microscópio de ponta. A tecnologia desenvolvida pela empresa que permitiu alcançar o feito é a arquitetura tridimensional chamada de nanostack, em que além de alinhar os transistores lado a lado, foi possível também agrupá-los de forma vertical, em colunas.

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De acordo com a IBM, o avanço no tamanho do chip permite que suas capacidades aumentem 50% na performance e até 70% na eficiência de energia, em comparação com o último chip da empresa, o IBM de 2 nm. “Não estamos só criando transistores menores, mas sim reinventando como eles são feitos para entregar de forma dramática mais poder e eficiência”, diz o diretor de pesquisa da IBM Jay Gambetta.